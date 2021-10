Liam Gallagher fará apresentação no Knebworth Park e anuncia novo álbum

LONDRES - Vinte e cinco anos depois que a banda de rock britânica Oasis fez dois shows históricos para 250 mil pessoas no Knebworth Park, o ex-vocalista Liam Gallagher informou nesta sexta-feira que retornará ao local para o que foi descrito como seu maior show solo.

O cantor de 49 anos, que também anunciou o lançamento de um novo álbum, se apresentará em junho do ano que vem no Knebworth Park em Hertfordshire, ao norte de Londres, com o cantor Michael Kiwanuka e as bandas Kasabian, Goat Girl e Fat White Family abrindo o show.

Gallagher costumava dividir o vocal do Oasis com seu irmão Noel. A banda, conhecida por sucessos como Wonderwall e Don't Look Back in Anger, fez dois shows no Knebworth Park em 1996, que foram revisitados em um documentário no mês passado, que marcou o 25º aniversário do Oasis.

Oasis Knebworth 1996 lembra como os shows, descritos pelo site de música online NME como "um show que definiu uma era e viverá para sempre", esgotaram em menos de um dia com cerca de 2% da população britânica à procura de ingressos.

O Oasis, que se formou em Manchester em 1991, estava em alta no auge da fama britpop dos anos 1990 após o lançamento de seus dois primeiros álbuns Definitely Maybe e (What's the Story) Morning Glory?, que liderou as paradas do Reino Unido. A banda se separou em 2009.

"Estou absolutamente ansioso para anunciar que no dia 4 de junho de 2022 estarei tocando no Knebworth Park. Vai ser bíblico", disse Gallagher em um comunicado, que descreveu o próximo show como "o maior show da carreira solo de Liam até agora".

Gallagher lançará seu terceiro álbum solo, C'MON YOU KNOW, no final de maio.