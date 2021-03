Liam Gallagher e David Guetta serão destaques de festival de Wight

LONDRES - Liam Gallagher, a banda pop dos anos 1980 Duran Duran e o DJ David Guetta serão as principais atrações do festival da Ilha de Wight, disseram os organizadores nesta sexta-feira, à medida que o Reino Unido começa a finalizar os detalhes da volta de grandes eventos musicais agora que está saindo do lockdown.

O festival, cuja edição de 2020 foi cancelada por causa da pandemia global, acontecerá entre os dias 16 e 19 de setembro, e não em junho, como de hábito.

"Ao longo dos próximos meses, estaremos observando e aprendendo com os acontecimentos transcorrendo diante de nós e, é claro, mantendo contato com todas as autoridades relevantes para fazer com que todos - público, artistas, equipes e a comunidade - fiquem seguros", disse o promotor do festival, John Giddings.

Segundo a mídia britânica, no início do mês Giddings disse que o público do festival será reduzido de 50 mil para 5 mil pessoas.

Os destaques do palco principal serão Liam na sexta-feira, a banda de rock Snow Patrol e Guetta no sábado e o Duran Duran no encerramento de domingo.

Entre os outros artistas estarão os cantores Tom Jones, Sam Fender e Sophie Ellis-Bextor e as bandas Kaiser Chiefs, Razorlight, Lightning Seeds e Primal Scream.

"É uma gama fantástica de artistas, de ícones a talentos emergentes", disse Giddings.