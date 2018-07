Liam Gallagher diz perdoar o irmão Noel e pede pela volta do Oasis

O cantor Liam Gallagher pediu ao seu irmão Noel que voltem a tocar pelo Oasis, a famosa banda britânica de rock que se separou em 2009.

Gallagher escreveu uma mensagem no Twitter que "é o momento" de voltar a juntar o "grande O", se referindo a primeira letra do nome do grupo.

O músico também disse que "perdoa" Noel, depois que os dois irmãos se separaram em 2009 por conta de uma briga que começou quando Liam jogou uma ameixa na cabeça de Noel.

Earth to noel listen up rkid I hear your doing gigs where people can't drink alcohol now that's the BeZarist thing you've done yet I forgive you now let's get the BIG O back together and stop fucking about the drinks are on me LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 19, 2018