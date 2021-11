Liah Soares lança canção de amor com Roberto Carlos

A cantora paraense Liah Soares lançou nesta quarta, 17, uma música que conta com a participação de Roberto Carlos. A Cor do Amor, que está nas plataformas digitais, fala sobre um amor romântico, bem ao estilo de Roberto. Esta é a primeira colaboração do cantor desde o hit Chegaste, de 2018, gravado com Jennifer Lopez, e estará na trilha sonora da próxima novela das 21h da Globo, Um Lugar ao Sol. Um clipe também chegou com a música. Nele, Liah aparece tocando violão solitária em um estúdio, com Roberto a olhando à distância e, depois, ao seu lado, ao microfone.

Roberto é filmado olhando em seus olhos enquanto Liah sorri cheia de ternura. Ela canta: “Faz tempo que a gente se olha / Faz tempo que a gente se quer / Faz tempo que a gente se curte / Só não vê quem não quiser / Você me deixa enlouquecida / Faço tudo pra você notar / Quero bem mais que sua amiga / E vou ter que me arriscar / Minha boca está querendo te dizer / Que deseja ardentemente um beijo seu.” Na segunda parte, Roberto, sorrindo, assume o vocal depois de uma modulação da harmonia para seu tom: “Você é o brilho de uma estrela / No azul deste sentimento / Então vem, me abraça forte / E se entregue a esse momento / Já nem conto mais as vezes / Que te pego olhando assim / Já nem durmo mais pensando que também pensa em mim.”

Em um texto enviado pela gravadora Sony Music, responsável pelo projeto, Liah diz do encontro com o cantor: “Eu conheci o Roberto pessoalmente há alguns anos através de amigos em comum. A gente estabeleceu uma amizade com o tempo, eu fui mostrando algumas músicas e ele também já conhecia algumas coisas do meu trabalho autoral. Houve então uma tarde em que eu mostrei algumas canções inéditas e acabou que ele se encantou por essa, uma parceria minha com Iana Marinho.” Sobre o clipe, ela diz: “Acabou refletindo toda essa interação e essa troca que rolou entre a gente durante a gravação da música. Esse momento de cumplicidade e de amor à música, um lugar-comum em que nos encontramos e que me fez ter privilégio de tê-lo como um grande amigo.” A canção estará no próximo álbum de Liah, o quinto de sua carreira, chamado Infinito, que vai contar com a produção de Zeca Baleiro.