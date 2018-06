Lia Sophia participa ao vivo do 'Estadão + Música' desta quarta-feira

Lia Sophia é a convidada desta semana do Estadão + Música. A cantora lançou no fim do ano passado o elogiado Não Me Provoca, seu quinto disco de estúdio. Produzido por Pedro Luís e gravado em Belém e no Rio de Janeiro, o trabalho mostra a força de Lia como compositora. Das 11 canções do novo álbum, 8 são assinadas por ela.

+++ Lia Sophia lança álbum pronta para 'romper as bolhas' do próprio meio​

Não Me Provoca ainda conta com as participações de dois nomes consagrados: Ney Matogrosso e Paulinho Moska. A artista também apresenta uma versão especial para a música Tuyo, de Rodrigo Amarantes, abertura da série Narcos.

+++ Lia Sophia leva ritmos do Norte do Brasil para show gratuito em teatro

Lia, que nasceu na Guiana Francesa, começou sua carreira no Pará, tocando em casas noturnas da capital Belém. Ex-vendedora de Enciclopédia Barsa, ela ganhava R$ 60 mensais como frentista de posto de gasolina.

Recentemente, Lia fez uma participação especial em A Força do Querer, como convidada do núcleo do Pará da novela que bateu recordes de audiência na faixa nobre da TV Globo.

O bate-papo com Lia Sophia será transmitido ao vivo, às 15h, pela página do Cultura Estadão no Facebook. Participe, mande sua pergunta!