Letra rara de Bob Dylan pode ser arrematada por 19 mil dólares em leilão

LONDRES - Um manuscrito de 1966 no qual Bob Dylan datilografou e escreveu a letra de uma música do disco Blonde on Blonde e a letra de outra música de que mais tarde desistiu será leiloado pela Sotheby’s a partir desta terça-feira.

A folha única de papel mostra as divagações criativas do cantor norte-americano enquanto esboçava Most Likely You Go Your Way, uma das canções mais memoráveis do álbum. Mas o que torna o manuscrito particularmente interessante é a presença de uma segunda canção rejeitada, datilografada sobre doze linhas sobre a parte superior da página.

Ele contém um refrão repetido que fala em “correr com o diabo” e que termina em fragmentos com as palavras “Somos só eu e você... longe de casa/ lá estávamos longe do calvário”.

O manuscrito foi avaliado entre 15 mil e 19 mil dólares e estará aberto a lances pela internet até 12 de maio.

O cantor e compositor, de 78 anos, é considerado a voz de uma geração devido a canções que capturaram o espírito de rebeldia e independência dos anos 1960. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2016 por “ter criado novas expressões poéticas dentro da grande tradição do cancioneiro americano”.

A combinação de datilografia e manuscrito é típica dos esboços de Dylan de meados dos anos 1960.