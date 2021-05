Letra de 'Lay Lady Lay' de Dylan e guitarras de Eddie Van Halen vão a leilão

LOS ANGELES - A letra manuscrita de Lay Lady Lay, de Bob Dylan, um autorretrato atrevido de Kurt Cobain e cinco guitarras de Eddie Van Halen são alguns dos 1.300 itens do mundo da música que irão a leilão em junho.

Uma série de cartas manuscritas de Britney Spears a seu namorado da escola também serão postas à venda no evento Music Icons da Julien's Auctions em Beverly Hills.

Leia Também Bob Dylan faz 80 anos como uma lenda viva da música

A letra da canção de 1969 de Dylan, escrita com caneta em uma folha de um bloco de uma madeireira, está estimada entre 500 mil e 600 mil dólares.

"Este é o item mais caro do leilão de junho. Tem todas as anotações à mão de Bob Dylan, incluindo anotações de acordes", disse Martin Nolan, diretor-executivo da casa de leilões.

O autorretrato de Cobain é uma caricatura que ele fez com caneta de feltro preta em 1992 durante uma turnê de Nevermind, disco de sua banda Nirvana, em Cingapura.

O desenho retrata o cantor, que morreu em 1994, tocando guitarra com as palavras "Não sei tocar e estou me lixando!". Os itens de Cobain dispararam de preço nos últimos anos - um violão que ele tocou em 1993 foi vendido por 6 milhões de dólares no ano passado.

As cartas de Spears a Donald "Reg" Jones foram escritas quando a carreira da cantora estava prestes a explodir, no final dos anos 1990, e estão estimadas entre 4 mil e 6 mil dólares.

Cinco guitarras Charvel EVH Art Series projetadas e tocadas por Eddie Van Halen, que morreu em outubro de 2020, devem ser vendidas por 50 mil dólares cada.