Léo Maia, filho de Tim Maia, é o convidado desta semana no 'Estadão + Música'

O cantor Léo Maia, filho de Tim Maia, é atração desta semana no Estadão + Música. O músico conversa ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho nesta quarta-feira, 13, a partir das 15h.

Léo Maia tem se apresentado com o Tributo a Tim Maia e com o espetáculo Os Filhos dos Caras (ao lado de Simoninha e Jairzinho), lançou recentemente o EP O Rei do Baile, que tem a faixa Faça Valer, em parceria com Seu Jorge, como um dos hits.

O artista se apresenta neste sábado, 16, na Paris 6 Burlesque Music Hall & Bistrô, que fica no centro de São Paulo, na Rua Augusta, às 22h.

SERVIÇO

Local: Paris 6 Burlesque Music Hall & Bistrô - Rua Augusta, 2809 - Jardins, SP

Ingressos antecipados: no site do Ingresso Rápido, na bilheteria do teatro Procópio Ferreira (Rua Augusta, 2823, terça a domingo, das 14h às 19h) ou no local do show, das 19h às 22h.

Capacidade: 232 (Paris 6 Burlesque Music Hall) e 80 pessoas (Paris 6 Burlesque Bistrô)