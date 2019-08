Léo Maia é impedido de usar o nome de Tim em discos e shows

O nome Tim Maia está em disputa nos tribunais, em uma troca de acusações entre os meio irmãos Carmelo Maia e Marcio Leonardo Gomes Maia, conhecido como Léo Maia. Os dois são filhos da mesma mãe, Geisa, mas só Carmelo é herdeiro biológico de Tim. Leo, que não tem contato com seu pai verdadeiro, conta que foi criado pelo artista de 1974, quando nasceu, até a morte do cantor, em 1998.

Em maio de 2019, Carmelo fez chegar a Léo uma notificação extrajudicial para que o projeto Tim Maia for Kids, com músicas de Tim para crianças, fosse interrompido. Por não ser filho legítimo do cantor, Leo não teria autorização para usar o nome. Carmelo diz: “Ele não é filho, vende coisas usando o nome de Tim Maia que a família discorda, mas nunca arrumamos problemas com ele. Tentamos regularizar a situação com um acordo, mas ele se negou, dizendo que quer ser reconhecido como filho”.

Leo fala em tom de desabafo. Diz que não quer heranças materiais do cantor, que deseja “apenas trabalhar”. “Eu montei um show para levar a cultura black do meu pai para as crianças, veja você a importância disso. Mas, por conta do ego, meu irmão se opõe. Tive que tirar o site do ar e parar com tudo.” Carmelo rebate: “Ele usa o nome de Tim Maia há 20 anos, faz tributos, projetos. Apesar de legalmente não poder fazer isso, nunca dei problemas a ele”, diz. Carmelo conta que o Tim Maia For Kids, no entanto, teria prejudicado seu trabalho. “Acabei perdendo três projetos por causa disso.”

Leo Maia diz que a obra do próprio pai confirma o que ele quer provar na Justiça: é filho afetivo de Tim (“conforme o próprio Tim dispôs diversas vezes em reportagens e programas de televisão”, diz). Ele então enviou uma contra notificação a Carmelo para usar a marca Tim Maia, mas já havia entrado na Justiça alegando a paternidade post mortem contra Carmelo, que tramita em segredo de Justiça.

A última decisão da Justiça, no entanto, é favorável a Carmelo, por meio de uma tutela de urgência para impedir o show de Leo. Se falar o nome de Tim Maia em seus shows, deve pagar R$ 1 mil de multa. Se permanecer com o perfil em redes sociais em nome do artista ou vender o show para as crianças, serão R$ 15 mil por dia. Agora, diz Carmelo, não será mais autorizado a gravar ou cantar músicas de autoria de Tim.