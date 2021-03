Festivais de música online estão em alta temporada

Muitos dos projetos contemplados com a verba emergencial ao setor cultural da Lei Aldir Blanc estão saindo das planilhas ao mesmo tempo. Bom para, de alguma forma, reativar e remunerar artistas, produtores e toda a cadeia produtiva do meio. No entanto, a produção em alta, com todos os projetos naturalmente voltados à transmissão online, causam também um congestionamento de opções. O Estado faz aqui uma curadoria com algumas das melhores atrações dos próximos dias.

FESTIVAL FEMININO

A terceira edição do evento terá uma programação totalmente online e gratuita realizada entre os dias 4 e 7 de março. A proposta é discutir a força e a importância do feminino na sociedade. Na programação, nomes como Luedji Luna, Anelis Assumpção, Mariana Aydar, As Baías, Funmilayo Afrobeat Orquestra, Clarianas e Josyara. Transmitido pelo canal do YouTube do Feminino, o festival recebe ainda as performances da atriz e cantora Naruna Costa, da atriz Mel Lisboa e da poeta e cantora Kimani.

Entre 4 e 6 de março, a programação começará às 19h, com transmissão ao vivo e direto do estúdio Artsy, com debates sobre os filmes da mostra de cinema, sempre seguidos de uma intervenção artística inédita e de um show. A programação conta com as apresentações de Naruna Costa e Luedji Luna (4), de Mel Lisboa e Mariana Aydar (5) e de Kimani e das Baías (06 de março). Já no domingo, dia 07, com transmissão ao vivo e gratuita, a Funmilayo Afrobeat Orquestra abre a série de shows, às 13h, no topo de um edifício localizado no Centro da capital paulista. tendo a cidade de São Paulo como cenário inesquecível. As apresentações continuam com Clarianas (15h) e Josyara (17h). Anelis Assumpção fecha a programação do Festival Feminino, com seu show às 19h. Parte da programação do festival será uma mostra de filmes que pretende debater o lugar do corpo feminino na sociedade.

Serviço

4 a 7 de março

Quarta-feira, 4 de março

A partir das 19h

Corpo Delito: roda de conversa sobre o filme Um Céu de Estrelas

Naruna Costa

Luedji Luna

Quinta, 5 de março

A partir das 19h

Corpo Político: roda de conversa sobre a série Eleitas

Mel Lisboa

Mariana Aydar

Sexta, 6 de março

A partir das 19h

Corpo Liberto: roda de conversa sobre o filme Que os olhos ruins não te enxerguem;

Kimani

As Baías

Sábado, 07 de março

13h – Funmilayo Afrobeat Orquestra

15h – Clarianas

17h – Josyara

19h – Anelis Assumpção

Classificação: livre

Intérprete de libras nas rodas de conversa

AFRODISIA

O festival apresentado por Renata Jambeiro terá uma programação gratuita com 50 mulheres, entre elas Mariana Aydar, Fabiana Cozza, Verônica Ferriani e Roberta Sá. Além dos shows online, haverá quadros diversos com depoimentos, trocas de experiências, bate-papo, painéis de debate e música. A segunda edição do Afrodisia será nos dias 19, 20 e 21 de março, transmitido pela plataforma YouTube de Renata Jambeiro (youtube.com/renatajambeiro).

A lista das cantoras é grande, com Ana Costa (RJ), Cássia Portugal (DF), Cris Pereira (DF), Dri Lima (SP), Dorina (RJ), Ellen Oléria (DF), Fabiana Cozza (SP), Flávia Saolli (RJ), Indiana Nomma (Honduras), Jessica Ellen (RJ), Juliana Ribeiro (BA), Karynna Spinelli (PE), Kris Maciel (DF), Luana Bayô (SP), Luciana Oliveira (SP), Luiza Dionizio (RJ), Maíra da Rosa (SP), Mariana Aydar (SP), Maria Helena Embaixatriz (SP), Nilze Carvalho (RJ), Nina Wirtti (RS), Núbia Maciel (SP), Patrícia Mellodi (PI), Raquel Tobias (SP), Roberta Espinosa (RJ), Roberta Nistra (RJ), Roberta Oliveira (SP), Roberta Sá (RJ/RN), Sandra Duailibe (DF), Socorro Lira (PB), Teresa Lopes (DF), Verônica Ferriani (SP).

O evento nasceu online. A primeira edição se deu em 2020, durante a pandemia. Esta segunda vem contemplada pela lei Aldir Blanc, que possibilitou ampliar o escopo do festival e dos participantes, reunindo mais de 70 pessoas, sendo 90% mulheres, entre cantoras, produtoras, doutoras e especialistas.

Serviço:

2ª Edição do Festival Afrodisia em Pauta

Data: 19, 20 e 21 de março de 2021

A partir das 15h

Gratuito

FESTIVAL NOSSOS PALCOS

As inscrições estão abertas para o Festival Nossos Palcos, um evento online que afirma ser “voltado a reciclar e preparar os profissionais para a retomada do setor musical durante e pós pandemia”. São apenas cem vagas, com 70 delas gratuitas (bolsas voltadas para profissionais que atuam em ONGs, museus, teatros, centros culturais, pontos de cultura). As outras 30 vagas para o público em geral com valores reduzidos. O festival será de 8 a 21 de março de 2021, e as inscrições podem ser realizadas no site: http://e11d037.paginas.site/festival-nossos-palcos-2021

O evento é realizado pela On Stage Lab, a primeira escola de formação de profissionais de entretenimento ao vivo e negócios da música da América Latina. Fabiana Lian, fundadora da empresa, tem experiência na cadeia produtiva da música. Atuou como produtora em diversos shows internacionais, trabalhou com artistas como Madonna, Elton John, Iron Maiden, Beyonce, Justin Bieber, Red Hot Chili Peppers, Lady Gaga, Metallica, entre outros em turnês pelo Brasil e América Latina. Seus cursos já formaram mais de três mil alunos. De acordo com Fabiana, “o festival, ao mesmo tempo em que recicla e prepara os profissionais para a retomada do setor, habilitando os alunos para atuar em um mundo onde novos olhares, ideias e modus operandi se fazem necessários, dá espaço para novos talentos e cenas da música”.

Serviço:

Inscrições abertas para o Festival Nossos Palcos

Data: 8 a 21 de março de 2021

Horário: 18h às 22h30

100 vagas:

70 vagas gratuitas (voltadas para profissionais que atuam em Ongs, museus, teatros, centros culturais, pontos de cultura) e alunos de entidades parceiras.

30 vagas: 10x de R$ 69,90

FESTIVAL AMG

O Festival AMG – Arte, Música e Gastronomia – começa no dia 9. A live será transmitida através dos canais do Facebook e do YouTube do Steel Bar e vai contar com seis atrações: Farmer Gang, Filippe Dias Trio, Adriano Grinberg, Joabe Reis, Groof Boogalo e Dan and His Rockers, com repertórios de jazz, soul, rockabilly, blues e rock.

O projeto quer ajudar a reavivar o cenário cultural, que segue paralisado por conta da pandemia, e gerar oportunidades para profissionais que perderam seus empregos por causa da falta de eventos. A produção do AMG contou com a contratação de cerca de 100 pessoas.

Além das participações musicais, haverá a parte gastronômica. No último dia do festival, será transmitido um documentário com os bastidores da produção e da equipe que participou da organização.

Serviço:

Festival AMG - Arte, Música e Gastronomia

De 09 a 14 de março

Horário das lives: 18h a 19h30

FESTIVAL PINK UMBRELLAS.SP

O Festival volta-se para os artistas residentes em São Paulo, ainda com a mistura entre as expressões artísticas. O Pink Umbrellas.SP acontece até 5 de abril na plataforma Twitch, em mini-temporadas de cada uma das duplas (e trios), semanalmente, de quinta-feira a domingo. O performer multimídia, desenhista, designer, ator, cenógrafo e videomaker Otávio Donasci é o convidado desta edição e faz, no dia 3 de abril, uma ocupação especial na Twitch com participação ao vivo do público.

Uma das novidades desta edição é o Pink Fringe em que duplas (e um trio) de artistas se apresentam à meia-noite das sextas-feiras e sábados, também na Twitch. A ideia é a mesma: reunir artistas de diferentes áreas e trajetórias para criar trabalhos inéditos, que explorem diferentes formatos, no intuito de subverter o seu “lugar comum”.

A cada semana será apresentada uma obra produzida especialmente para o Festival, de artistas que trabalharão juntos pela primeira vez, trazendo suas próprias experiências para criar uma outra linguagem. A ideia é reunir artistas que nunca trabalharam juntos, para criarem e darem vida a um projeto inédito, em vídeo, exibido online e de forma gratuita.

Dentre os artista desta edição, aparecem Acid Queiróz e Radio Cão, Ariadne Filipe, Carolina Sudati a.k.a. Translúcida/Bruta, Claudia Piassi e Edu Guimarães, Edvan Monteiro, Elisa Band, Igor Souza, Leandro Castro, Luci Savassa, monoclub, Pedro Galiza e Quebrantxy.

Programação:

PINK UMBRELLAS

25 a 28 de fevereiro - Arthur Quebrantxy + Acid Queiróz e Radio Cão

4 a 7 de março - Ariadne Filipe + Edvan Monteiro

11 a 14 de março - Elisa Band + Carolina Sudati a.k.a. Translúcida/Bruta

18 a 21 de março - Pedro Galiza + Leandro Castro

25 a 28 de março - Igor Souza + Camila Santos

1º a 4 de abril - Claudia Piassi e Edu Guimarães + Monoclub + Luci Savassa

PINK FRINGE

26 e 27 de fevereiro - Vivi Barbosa + Luna Dy Cortes

5 e 6 de março - Danny D. Weirdo + Thais de Almeida Prado

12 e 13 de março - Vazo Vazio + Natália Nolli Sasso

19 e 20 de março - Alan Egedy + Tadzio Veiga

26 e 27 de março - Estela Lapponi + Meire D´Origem

2 e 3 de abril - Mauricio de Oliveira + Kátia Rozato + Alessandra Duarte

SEMENTE MÚSICA VIVA

A casa Semente, tradicional celeiro do samba e do choro no Rio, apresenta o Semente Música Viva, com shows transmitidos online. Serão seis apresentações: Yamandu Costa, Marcello Gonçalves e Anat Cohen, Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker, Bebê Kramer, João Donato e o Semente ChoroJazz. As transmissões serão em dois finais de semana: 2, 3 e 4 e 9, 10 e 11 de abril, sempre às 20:30, no canal do Yamandu Costa, no Youtube.

Serviço

Sexta-feira, 2 de abril – 20h30 às 21h30 – Yamandu Costa

Sábado, 3 de abril – 20h30 às 21h30 – Marcello Gonçalves e Anat Cohen

Domingo, 4 de abril – 20h30 às 21h30 – Marcos Sacramento e Zé Paulo Becker

Sexta-feira, 8 de abril – 20h30 às 21h30 – Bebê Kramer

Sábado, 9 de abril – 20h30 às 21h30 – João Donato

Domingo, 10 de abril – 20h30 às 21h30 – Semente ChoroJazz

24ª EDIÇÃO DO CULTURA INGLESA FESTIVAL

O Evento 100% digital e gratuito será entre os dias 6 e 28 de março, com uma programação específica de releituras de obras consagradas do Reino Unido e em língua inglesa, por meio da linguagem da música, poesia e dança, executadas por artistas brasileiros.

A programação do (RE)Versões consiste em shows, performances e vídeo artes, que serão transmitidas na plataforma digital concebida especialmente para o festival. Além disso, o usuário terá a opção de montar sua própria programação com os eventos e atividades de seu interesse, personalizando a sua experiência no festival. Entre as apresentações de (RE)Versões estão:

Poesia:

✔ Um quarto todo delas - As atrizes Marisa Orth e Cida Moreira conduzirão a leitura da obra literária de Virginia Woolf, Gertrude Stein, Margaret Atwood, Denise Levertoy e Emily Dickinson no dia 8 de março às 21h;

✔ Metáforas Metafísicas – As atrizes Chris Couto e Cláudia Missura (re)interpretarão os textos de William Shakespeare, John Donne, William Blake e John Keats no dia 9 de março às 21h;

✔ Cantos Nômades – As atrizes Dani Nega e Natasha Felix ficarão responsáveis pela releitura de Toni Morrison, Alice Walker, Maya Angelou e Wole Soyinka no dia 10 de março às 21h.

Música:

✔ Queen – A releitura do repertório da banda britânica Queen, com nova roupagem e linguagem eletrônica e vocal, será realizada no dia 11 de março, às 21h, pelo compositor, produtor e dançarino São Yantó, que desde 2021 lançou 2 álbuns e 2 EPs que fluem por sonoridades da música popular brasileira, pop e música experimental;

✔ Beatles – A cantora e compositora Blubell apresenta sua (re)leitura do icônico White Album da banda britânica Beatles, além de composições autorais. O álbum será tocado na íntegra e na ordem original no dia 12 de março, às 21h;

✔ Bob Marley – Junto dos músicos Saulo Duarte e Edy Trombone, a cantora e compositora Anelis Assumpção apresentará uma seleção especial de músicas do cantor Bob Marley no dia 13 de março, às 21h;

✔ Amy Winehouse - Ao lado do pianista Danilo Penteado, a atriz e cantora Luciana Paes, destaque do cinema nacional recente, apresentará seu tributo à Amy Winehouse, com canções, depoimentos e citações da diva inglesa, no dia 14 de março, às 19h.

Dança:

✔ Florido dança Bob Marley – O artista multimídia Florido fará uma interpretação coreográfica da obra de Bob Marley em apresentação multissensorial entre os dias 6 e 28 de março, on demand;

✔ Darlita Albino dança Beatles – A dançarina, praticante e pesquisadora das Danças Urbanas e da cultura Hip-Hop, Darlita Albino, fará sua releitura da banda britânica Beatles entre os dias 6 e 28 de março, on demand;

✔ Emilia Gomes dança Amy Winehouse – A artista do corpo e dança, licenciada em dança pela UFMG, Maria Emília Gomes, fará coreografia sobre a obra da cantora Amy Winehouse do dia 6 a 28 de março, on demand.

✔ Ivan Manavi dança Queen – O multiartista, dançarino de vogue, Ivan Manavi, coreografa a banda Queen do dia 6 a 28 de março, on demand.

Serviço:

24º Cultura Inglesa Festival

O que é: Evento de cultura, arte e educação promovido há 23 anos pela Associação

Cultura Inglesa São Paulo

Quando: De 06 a 28/03

Onde: Plataforma digital do 24º Cultura Inglesa Festival

Acesso: Gratuito

www.culturainglesafestival.com.br