Leci Brandão testa positivo para covid-19 e tem show adiado

Foi adiado o show da cantora Leci Brandão, que seria realizado dia 15 de maio, domingo, na Casa Natura Musical. A apresentação, que vai contar com a participação de MC Tha e terá abertura do grupo Samba de Dandara, foi transferido para 12 de junho, também um domingo, às 17h. A organização da casa informou que Leci testou positivo para Covid-19. E que, “felizmente, Leci está com sintomas leves e isolada em sua casa.”

Os ingressos, segundo a casa, foram automaticamente renovados para uma nova data. Caso haja necessidade de estorno, a solicitação poderá ser feita diretamente junto à Sympla pelo email sac.bileto@sympla.com.br e, em caso de outras dúvidas, o público pode escrever para contato@casanaturamusical.com.br.

O comunicado da Casa Natura diz mais o seguinte: “A programação de shows já anunciada na Casa Natura Musical está mantida. Infelizmente, situações como esta fogem ao controle do equipamento cultural, que está tomando os devidos cuidados para que as apresentações continuem acontecendo com segurança. Eventuais mudanças na programação serão comunicadas via redes sociais.”

Serviço:

Casa Natura Musical

Rua Artur de Azevedo, 2134, Pinheiros, São Paulo

www.casanaturamusical.com.br