Lançamentos com canções e objetos comemoram os 80 anos de John Lennon

Uma supercaixa com a reedição de 36 músicas de sua carreira solo, um livro de 124 páginas apresentado por Yoko Ono, livretos explicativos para CDs, LPs e Blu-Ray que compõem o pacote, uma carta de 1969 à rainha Elizabeth II, fotos e pôster marcarão o lançamento do projeto Gimme Some Truth no aniversário de 80 anos de John Lennon, dia 9 de outubro.

Nessa mesma data, Paul McCartney vai participar do primeiro episódio de uma série de programas produzidos pela BBC Radio 2, com depoimentos, entrevistas e conversas com Sean Ono Lennon e Julian Lennon (filhos de John), com a participação de Elton John. No primeiro programa Paul tocará uma composição sua com John, ainda inédita, de nome Just Fun.

Assassinado em 8 de dezembro de 1980, em Nova York, John Lennon terá vida e obra celebradas de maneira grandiosa, graças a um projeto ambicioso desenvolvido pela esposa Yoko Ono e pelo filho Sean Ono Lennon, em parceria com a EMI/Ume, intitulado Gimme Some Truth, The Ultimate Mixes.

Segundo os técnicos que participaram do trabalho, trata-se de “uma definitiva experiência de audição”. Coordenada pelo engenheiro Paul Hicks, responsável pelo projeto Imagine – The Ultimate Collection, de 2018, a equipe que reúne vários ganhadores do prêmio Grammy fez uma radical atualização sonora de cada faixa.

As novas mixagens partiram do zero, com a transferência das faixas originais, que foram limpas de quaisquer ruídos. A preparação meticulosa exigiu semanas de trabalho, com a utilização de equipamentos e efeitos analógicos no Henson Recording Studios, em Los Angeles, masterizados (também em equipamento analógico) no Abbey Road Studios, em Londres.

A partir de sexta, 9, o projeto Gimme Some Truth estará disponível em vários formatos. Um deles, o mais completo, será o Box Set Deluxe Edition, com dois CDs e um disco de áudio Blu-Ray, além de livro, folhetos, fotos e pôster, entre outros itens. Nesse pacote, estarão as mixagens em estéreo HD, com qualidade de estúdio, som surround 5.1 e Dolby Atmos. O trabalho será igualmente lançado em outros formatos: um CD com 19 faixas; dois LPs; dois CDs e quatro LPs com 36 faixas, além de várias versões digitais para download e streaming.

Assinado por Yoko Ono, o livro tem como inspiração a frase “a verdade é o que criamos”, atribuída a John. A publicação integra a versão Deluxe Edition de Gimme Some Truth. Ao longo de 124 páginas, Yoko se detém na história de cada uma das 36 músicas do pacote, com base em arquivos de entrevistas, fotografias e depoimentos de músicos e técnicos que trabalharam com Lennon, além de suas próprias lembranças.

“John era um homem brilhante, com um grande senso de humor e compreensão. Ele acreditava em ser verdadeiro e que as pessoas, unidas, tinham a capacidade de mudar o mundo. E isso vai acontecer. Todos temos a responsabilidade de visualizar um mundo melhor para nós e para nossos filhos. Está em nossas mãos”, afirma Yoko, no livro.

As surpresas não param por aí. Ainda na versão Deluxe, o projeto Gimme Some Truth trará também dois cartões-postais, um deles com a réplica da carta que John Lennon enviou, em 1969, à rainha Elizabeth II, renunciando ao título de Membro da Ordem do Império Britânico, em “protesto contra o envolvimento da Grã-Bretanha no caso Nigéria-Biafra e contra o apoio aos EUA no Vietnã”.

Para quem gosta de memorabilia, essa mesma versão virá acompanhada de um adesivo para carros, com a frase “Gimme Some Truth”, o pôster frente e verso de Lennon, impresso em preto e branco, com detalhes em prata e ouro metálicos. Vale destacar que as versões 2LP e 2CD também incluirão o pôster. Todos os formatos da obra incluirão livretos, fotos e a carta.

Fãs da fase solo de John Lennon gostarão de saber que as 36 músicas de Gimme Some Truth foram compiladas a partir dos álbuns John Lennon / Plastic Ono Band (1970), Imagine (1971), Some Time In New York City (1972), Mind Games (1973), Walls and Bridges (1974), Rock’n’Roll (1975), Double Fantasy (1980) e do lançamento póstumo de 1984, Milk and Honey.

A capa do projeto, com uma foto bastante rara e monocromática de John, de 1969, foi idealizada por Jonathan Barnbrook, autor das capas dos álbuns Heathen, Reality, The Next Day e Black Star, de David Bowie, que ganhou um Grammy por essa última.

O engenheiro Paul Hicks teve o cuidado de acrescentar uma informação ao livro que acompanha o projeto. Segundo ele, Yoko Ono sempre esteve muito interessada em que Gimme Some Truth fosse o mais fiel possível aos originais e que o som fosse claro, de modo a privilegiar a voz de Lennon. Segundo Hicks, esses objetivos foram alcançados. “A combinação das mixagens originais com a finalização em equipamentos analógicos trouxe um novo nível de magia às músicas, com calor e clareza ao som.”

Uma surpresa de Paul McCartney ao parceiro

Para as comemorações dos 80 anos do nascimento de John Lennon, Paul McCartney reservou uma surpresa muito especial: uma música inédita dos Beatles chamada Just Fun, composta por ele e John. Segundo McCartney, a canção nunca foi a público e estava reservada justamente para essa data.

O ex-Beatle vai tocá-la dia 9 de outubro, durante programação especial em homenagem a Lennon da BBC Radio 2. A emissora britânica também levará a seus ouvintes conversas ao vivo entre os irmãos Sean e Julian Lennon, além de um encontro entre Sean e McCartney.

Paul McCartney informou que compartilhará com Sean e ouvintes da rádio as sua memórias e também a sorte de, ao lado de Lennon, terem formado uma das duplas de compositores mais conhecidas do mundo.

“Hoje, eu olho para trás como um fã. E penso que sorte eu tive ao encontrar esse ‘teddy boy’ estranho, que tocava as mesmas músicas que eu. Desde então, permanecemos juntos e nos completamos”, disse McCartney.

10 destaques nos 80 anos de nascimento de John Lennon: