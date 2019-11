Lançada música inédita de George Michael, que será usada em trilha de filme

A Universal Music anunciou nesta quarta-feira, 6, o lançamento da música This Is How (We Want You To Get High), do cantor George Michael, morto no final de 2016.

A música foi composta e produzida pelo próprio artista e seu parceiro, James Jackman, e gravada em suas últimas sessões de estúdio, em 2015.

O motivo do lançamento, a primeira faixa do cantor a ser lançada desde 2012, foi sua inclusão na trilha sonora de Uma Segunda Chance Para Amar, filme inspirado nas canções de George Michael e Wham!, antigo grupo do cantor britânico.

Três faixas do Wham! serão incluídas na trilha sonora do filme, que estará disponível a partir de sexta-feira, com mais 12 músicas da carreira solo de George Michael.

Com estreia marcada no Brasil para o próximo dia 28, Uma Segunda Chance é uma comédia romântica com Emilia Clarke, Henry Golding e Emma Thompson, que também co-escreveu o roteiro.

De acordo com a Universal Music, George Michael deu pessoalmente a artista suas "bênçãos" para realização do projeto, que começou a tomar forma em 2013 e teve várias versões antes da morte do artista, no dia 25 de dezembro de 2016.