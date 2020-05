Lady Gaga e Ariana Grande dançam no apocalíptico vídeo de 'Rain on Me'; assista

LOS ANGELES — Lady Gaga e Ariana Grande lançaram nesta sexta-feira, 22, o videoclipe da canção Rain On Me, que antecipa o próximo disco de Gaga e no qual as duas estrelas dançam debaixo de chuva em um cenário apocalíptico.

A canção, que é o segundo single do disco Chromatica, é um house-pop e no vídeo predomina a coreografia e uma ambientação entre o futurista e o pós-apocalíptico que lembra diretamente a estética de Blade Runner. Veja o vídeo:

O vídeo foi dirigido pelo cineasta de origem mexicana Robert Rodriguez, colaborador de Quentin Tarantino e autor de filmes como Sin City, Um Drink no Inferno e Alita: Anjo de Combate.

Gaga sempre deu muita importância à parte visual de seus trabalhos, e no seu retorno ao pop, depois de um périplo pelo Oscar e por trilhas sonoras, parece que se apoiará na iconografia associada ao mundo da ficção científica.

Chromatica, o álbum, sai no dia 29 de maio, e ainda estamos por conhecer as colaborações de Gaga com Elton John e com o grupo de k-pop Blackpink.

"Ela me deu a mão e me convidou ao belo mundo de Chromatica, e juntas pudemos expressar quão bonito e curativo é chorar", disse Ariana Grande no Twitter. "Espero que isso faça vocês se sentirem tão animados quanto nós duas."

she then held my hand and invited me into the beautiful world of chromatica and together, we got to express how beautiful and healing it feels to mothafuckinnnn cry ! i hope this makes u all feel as uplifted as it does for us both. i love u @ladygaga, u stunning superwoman ! — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 22, 2020

Gaga também usou o Twitter para falar sobre a música. "Uma vez, senti que estava chorando tanto que nunca ia parar. Em vez de lutar contra, eu pensei 'pode vir, consigo fazer as coisas difíceis'. Ariana Grande, eu amo você pela sua força e amizade. Vamos mostrar do que somos feitas."

One time I felt like I was crying so much it would never stop. Instead of fighting it, I thought bring it on, I can do hard things. @arianagrande I love you for your strength and friendship. Let’s show them what we’ve got. ‍♀️ https://t.co/eX18JePJqg — Lady Gaga (@ladygaga) May 22, 2020

Rain on Me se inspira no house clássico dos anos 1990 e continua a tendência de inspiração em ritmos das décadas passadas, como Dua Lipa fez no seu elogiado disco Future Nostalgia.

Gaga anunciou em março que adiaria o lançamento do seu primeiro disco desde 2016, antes previsto para o dia 10 de abril, ainda antes do pico da pandemia de coronavírus nos EUA.

Durante a quarentena, Gaga organizou com a Organização Mundial da Saúde o show solidário One World: Together At Home, em que apareceram os Rolling Stones, Jennifer Lopez, Paul McCartney, Stevie Wonder e outros, e arrecadou US$ 127 milhões.