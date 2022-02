Lady Mary de ‘Downton Abbey’ e um lacaio formaram uma banda na vida real e lançarão um álbum

LANCASHIRE, Inglaterra - Não aconteceu na popular série de ficção britânica 'Downton Abbey’, mas Lady Mary Crawley está se unindo a um de seus lacaios para lançar um álbum musical ainda este ano.

A atriz Michelle Dockery, 40 anos, vai cantar ao lado de Michael Fox, 33, que interpretou o lacaio Andrew Parker no drama histórico. A dupla vai surgir sob o nome Michael e Michelle e lançar seu álbum de estreia, ‘The Watching Silence’, em 13 de maio, de acordo com a gravadora.

“Depois de tocar e compor juntos no set nos últimos seis anos, a coisa virou uma paixão profunda e eles estão prontos para compartilhar seu novo projeto com o mundo”, twittou a conta oficial da gravadora na quarta-feira.

As estrelas de ‘Downton’ começaram fazendo jams descontraídas entre as filmagens e logo depois se uniram por sua paixão pela música, de acordo com sua gravadora, a Decca Records, que também conta com artistas como Diana Ross e The Lumineers.

Fox tem bandas desde que era jovem, sempre tocando indie e folktronica e compondo suas próprias canções, disse a empresa em comunicado. Dockery cantou e se apresentou em vários palcos de Londres antes de começar a carreira de atriz.

“É um conjunto totalmente diferente de talentos e vulnerabilidades”, disse Dockery em comunicado sobre o lançamento do álbum. “A atuação tende a começar com o que já está escrito na página. A música pode começar de qualquer lugar. É diferente e muito libertador”.

Sua música destacará uma série de influências e mostrará “a voz rica e madura de Dockery”, disse a Decca Records no comunicado. Ao longo do álbum de quatro faixas, a dupla também será acompanhada por Chris Maas, da banda britânica Mumford & Sons, na percussão e Tommy Heap no piano e bateria.

“A música que Fox e Dockery encontraram juntos é clássica e totalmente atemporal, embora mais Nashville do que folk britânico em termos de melodia e estrutura. São músicas impressionistas, modernas e imediatas, livres de pastiches, marcadas por seu próprio realismo londrino”, disse a Decca Records.

Os dois encontraram fama no aclamado ‘Downton Abbey’, de Julian Fellowes, série ambientada no início do século 20 que durou seis temporadas a partir de 2010 e conquistou vários prêmios por seu retrato da vida aristocrática britânica.

A série apresentava Hugh Bonneville como o patriarca Lorde Grantham tentando para manter a propriedade e a fortuna da família, sob o olhar atento de sua ácida mãe, a Condessa, interpretada por Maggie Smith, de 87 anos.

A série também se concentrou na obsessão essencialmente britânica por classe e status, com as filhas rebeldes de Grantham glamourizando a vida da elite e mordomos, criadas e cozinheiras servindo refeições luxuosas, vivendo romances com “o andar de cima” e encobrindo escândalos sociais.

O drama se passa em uma propriedade fictícia de Yorkshire, mas é filmado no Highclere Castle, cerca de uma hora a oeste de Londres. Na vida real, a mansão é habitada pelo Conde e Condessa de Carnarvon e sua família. A extensa propriedade rural vem recebendo um fluxo de interesse e visitantes internacionais desde que a série se tornou um sucesso, com pessoas fazendo fila para ver a mansão de quase trezentos quartos e os jardins que a cercam.

Dockery, que desde então teve papéis em ‘The Gentlemen - Senhores do Crime’ e ‘Defending Jacob’, fez seu nome interpretando Lady Mary Crawley, que resgatou a propriedade da família ao se casar com o primo e herdeiro Matthew Crawley, interpretado por Dan Stevens.

Para muitos americanos, a série é um prazer que se sente com uma pontada de culpa e faz parte de um crescente apetite por dramas de época, com séries como ‘Bridgerton’ e ‘The Gilded Age’, de Shonda Rhimes, também criados por Fellowes, capturando grandes audiências.

A série virou filme em 2019, e uma continuação, ‘Downton Abbey: A New Era’, dirigida por Simon Curtis, deve ser lançada ainda este ano. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU