Lady Gaga volta a cancelar apresentações por problema de saúde

A diva pop Lady Gaga anunciou, por meio de uma postagem em suas redes sociais, o cancelamento de shows da perna europeia de sua turnê, intitulada Joanne World Tour. A artista estaria sofrendo de fortes dores provocadas pela fibromialgia.

A cantora, que fez um show em Birmingham nesta quinta-feira, 1, realizaria outras apresentações na Inglaterra (Londres e Manchester), França (Paris), Alemanha (Berlim e Colônia), Suécia (Estocolmo), Dinamarca (Copenhague) e na Suíça (Zurique), mas não irá mais fazer esses shows.

Essa não é a primeira vez em que Lady Gaga fica incapacitada de cumprir a agenda. A artista, que era uma das atrações principais do Rock in Rio 2017, cancelou a participação no festival às vésperas de seu show, que seria no dia 15 de setembro, após ser internada com dores intensas. A banda Maroon 5 assumiu seu posto na programação.

