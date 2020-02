Lady Gaga retorna ao pop com o colorido e futurista 'Stupid Love'; assista

Stupid Love é a primeira música original inteiramente pop de Lady Gaga desde o álbum Artpop, em 2013. A artista lançou o clipe na madrugada de sexta, 28. Pela manhã, o vídeo já tinha mais de 2 milhões de visualizações.

Nesse intervalo, Gaga compôs a bem sucedida trilha do filme Nasce uma Estrela, e o íntimo álbum Joanne, em 2016.

Conhecida pelos singles Poker Face e Born This Way, a cantora retorna ao mostrar uma estética colorida e futurista no clipe de Stupid Love.

Diante de um mundo pós-apocalíptico, Gaga surge como líder de uma tribo colorida no meio do deserto. "O mundo apodrece em conflitos. Muitas tribos lutam pelo domínio, enquanto os espirituais oram e dormem pela paz, os 'punks' da bondade lutam por 'Chromatica' ", diz a introdução em vídeo. Esta música é o primeiro single do futuro álbum de Gaga, e há rumores de que ele levará o título de Chromatica.

Parece que após explorar o jazz ao lado de Tony Bennett em Cheeck to Cheeck e o folk em Joanne, a diva retornará aos sons e coreografias que popularizaram seu trabalho em Bad Romance ou Just Dance.

Nos últimos anos, Gaga foi apresentada ao mundo da atuação em sua participação na série American Horror Story e seu papel principal em Nasce Uma Estrela, ao lado de Bradley Cooper. Além de ser indicada para melhor atriz do Oscar, Gaga ganhou um prêmio pela trilha sonora do longa.

Gaga foi uma das figuras pop mais relevantes graças aos seus álbuns The Fame (2008), The Fame Monster (2009) e Born This Way (2011), que lhe valeu comparações com estrelas como Madonna e Britney Spears.

Após a estreia fracassada de Artpop (2013), que apesar de sua ambição falhou comercialmente, a cantora explorou novas disciplinas até seu retorno com Stupid Love, em que certas referências a esse trabalho são percebidas. Assista: