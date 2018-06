Lady Gaga retoma turnê europeia em Barcelona após problemas de saúde

Lady Gaga retomará no próximo domingo, 14, em Barcelona sua turnê europeia, que precisou cancelar em setembro do ano passado, assim como sua participação no Rock in Rio, devido às fortes dores provocadas por uma fibromialgia.

Em agosto do ano passado dezenas de fãs acamparam em frente ao Palau Sant Jordi para serem os primeiros a entrar em um show que acabou sendo cancelado.

Desta vez o público foi impedido de dormir na via pública e foi organizada uma fila virtual para os shows marcados para os dias 14 e 16 em Barcelona, segundo informou a Câmara Municipal de Barcelona.

Nas redes sociais já correm as fotografias que alguns fãs postaram da chegada da cantora ao aeroporto de Barcelona, com um provocativo vestido rosa.

** Lady Gaga adia 18 shows na Europa por causa da fibromialgia

A empresa promotora do show afirmou que é habitual que a equipa da cantora e a própria cheguem com dois ou três dias de antecedência às cidades onde começa a turnê para ensaiar.

** Roberta Medina: 'Nem Madonna' poderia substituir Lady Gaga no Rock in Rio

O resultado destes ensaios poderá ser visto no próximo domingo, quando enfim será retomada a Joanne World Tour, com a cantora já completamente recuperada dos seus problemas de saúde.

Após Barcelona, a cantora fará outros 16 shows em diferentes cidades da Europa e finalizará a turnê no dia 23 de fevereiro em Berlim.