Lady Gaga lança 'Hold My Hand', música do filme 'Top Gun: Maverick'

Como prometido, a cantora Lady Gaga lançou nesta terça, 3, a canção Hold My Hand, que está na trilha sonora do filme Top Gun: Maverick. Produção que tem Tom Cruise como protagonista está agendando para estrear em 26 de maio.

Escrita especialmente para o filme, música é uma parceria de Lady Gaga e BloodPop, com produção de Benjamin Rice. Obra marcar o retorna da diva pop à composição para cinema após Nasce Uma Estrela, de 2018.

Ouça aqui a canção :

Top Gun

Top Gun: Maverick conta a história de Pete Mitchell (Tom Cruise), um jovem piloto que ingressa na Academia Aérea para se tornar piloto de caça. Lá, ele se envolve com Charlotte Blackwood (Kelly McGillis) e a disputa com Iceman (Val Kilmer). O filme virou um clássico da sessão da tarde e a música tema, um hit dos bailinhos dos anos 1980 e 1990. A continuação da história já está sendo filmada e Top Gun: Maverick estreia nos cinemas brasileiros no dia 25 de junho de 2020, 34 anos depois da estreia da história original.