Lady Gaga e The Weeknd são grandes vencedores do VMA 2020

Onze anos depois de "sangrar" no palco do MTV Video Music Awards (VMA) e dez anos após o famoso vestido de carne, Lady Gaga foi mais uma vez protagonista da premiação, que aconteceu na noite deste domingo, 30. A cantora levou para casa cinco prêmios, incluindo a de artista do ano, e chamou atenção para as máscaras originais que usou em cada uma de suas aparições ao longo de uma noite que teve distanciamento social, e também contou com apresentação de Miley Cyrus e presença de Ariana Grande em duo com Gaga.

O VMA 2020 foi o primeiro grande evento a acontecer desde o surgimento da pandemia do novo coronavírus. A cerimônia realizada em Nova York teve discursos de aceitação e parte das performances pré-gravadas para diminuir os riscos de contaminação. O evento foi realizado em diferentes bairros de Nova York, como Manhattan, Brooklyn ou Bronx, para apresentações ao vivo ao ar livre, embora quase sem público presente.

Gaga foi eleita a artista do ano, e ganhou três prêmios por "Rain on Me", música que gravou com Ariana Grande para o seu mais recente álbum, Chromatica. O single levou para casa os prêmios de melhor colaboração, música do ano e melhor fotografia. Apesar de ter ganhado tantos prêmios, o maior da noite ficou com o rapper The Weeknd, que ganhou como melhor vídeo do ano, por "Blinding Lights", que também lhe rendeu o prêmio de melhor vídeo de R&B.

O canadense, porém, mostrou uma postura muito séria ao receber os prêmios, e refletiu a onda de protestos que está sendo vivida nos Estados Unidos por injustiça racial. “Mais uma vez, é difícil comemorar. Justiça para Jacob Blake e Breonna Taylor", disse ele nas duas vezes que saiu para receber o prêmio, referindo-se a duas das mortes de afro-americanos nas mãos de policiais que abalaram a sociedade americana neste ano.

Além de um medley de Lady Gaga, que cantou com Ariana Grande, a cerimônia teve apresentação de The Weeknd, o grupo de K-pop BTS e a boyband latina CNCO. A cantora Miley Cyrus reviveu o clipe de 'Wrecking Ball' dançando em cima de um globo de luz.

Confira a lista final dos premiados:

VÍDEO DO ANO

Billie Eilish – “everything i wanted”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “The Man” The Weeknd – “Blinding Lights” (vencedor)

ARTISTA DO ANO

DaBaby

Justin Bieber

Lady Gaga – (vencedora)

Megan Thee Stallion

Post Malone

The Weeknd

MÚSICA DO ANO

Billie Eilish – “everything i wanted”

Doja Cat – “Say So”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me” – (vencedora)

Megan Thee Stallion – “Savage”

Post Malone – “Circles”Roddy Ricch – “The Box”

MELHOR COLABORAÇÃO

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U”

Black Eyed Peas ft. J Balvin – “RITMO (Bad Boys For Life)”

Ed Sheeran ft. Khalid – “Beautiful People”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me” (vencedor)

MELHOR CLIPE DE POP

BTS – “On” (vencedor)

Halsey – “You should be sad”

Jonas Brothers – “What a Man Gotta Do”

Justin Bieber ft. Quavo – “Intentions”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Taylor Swift – “Lover”

MELHOR CLIPE DE HIP-HOP

DaBaby – “BOP”

Eminem ft. Juice WRLD – “Godzilla”

Future ft. Drake – “Life Is Good”

Megan Thee Stallion – “Savage” (vencedor)

Roddy Ricch – “The Box”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

MELHOR CLIPE DE ROCK

blink-182 – “Happy Days”

Coldplay – “Orphans” (vencedor)

Fall Out Boy ft. Wyclef Jean – “Dear Future Self (Hands Up)”

Green Day – “Oh Yeah!”

The Killers – “Caution”

MELHOR CLIPE ALTERNATIVO

The 1975 – “If You’re Too Shy (Let Me Know)”

All Time Low – “Some Kind Of Disaster”

FINNEAS – “Let’s Fall in Love for the Night”

Lana Del Rey – “Doin’ Time”

Machine Gun Kelly – “Bloody Valentine” (vencedor)

twenty one pilots – “Level of Concern”

MELHOR CLIPE LATINO

Anuel AA ft. Daddy Yankee, Ozuna, Karol G & J Balvin – “China”

Bad Bunny – “Yo Perreo Sola”

Black Eyed Peas ft. Ozuna & J. Rey Soul – “MAMACITA”

J Balvin – “Amarillo”

Karol G ft. Nicki Minaj – “Tusa”

Maluma ft. J Balvin – “Qué Pena” (vencedor)

MELHOR CLIPE DE R&B

Alicia Keys – “Underdog”

Chloe x Halle – “Do It”

H.E.R. ft. YG – “Slide”

Khalid ft. Summer Walker – “Eleven”

Lizzo – “Cuz I Love You”

The Weeknd – “Blinding Lights” (vencedor)

MELHOR CLIPE DE K-POP

(G)I-DLE – “Oh My God”

BTS – “On” (vencedor)

EXO – “Obsession”

Monsta X – “SOMEONE’S SOMEONE”

Tomorrow X Together – “9 and Three Quarters (Run Away)”

Red Velvet – “Psycho”

MELHOR CLIPE POR UMA CAUSA

Anderson .Paak – “Lockdown”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

H.E.R. – ”I Can’t Breathe” (vencedor)

EXO – “Obsession”

Lil Baby – “The Bigger Picture”

Taylor Swift – “The Man”

MELHOR CLIPE CASEIRO

5 Seconds of Summer – “Wildflower”

Ariana Grande & Justin Bieber – “Stuck with U” (vencedor)

blink-182 – “Happy Days”

Drake – “Toosie Slide”

John Legend – “Bigger Love”

twenty one pilots – “Level of Concern”

MELHOR PERFORMANCE DA QUARENTENA

Chloe & Halle – “Do It” from MTV’s Prom-athon

CNCO – Unplugged At Home (vencedor)

DJ D-Nice – Club MTV presents #DanceTogether

John Legend – #togetherathome Concert Series

Lady Gaga – “Smile” from One World: Together At Home

Post Malone – Nirvana Tribute

MELHOR ARTISTA PUSH

Doja Cat (vencedora)

Lewis Capaldi

Yungblud

MELHOR GRUPO

5 Seconds of Summer

The 1975

BLACKPINK

BTS (vencedor)

Chloe x Halle

CNCO

Little Mix

MONSTA X

Now Unitedtwenty one pilots

CATEGORIAS TÉCNICAS (sem escolha do público)

MELHOR DIREÇÃO

Billie Eilish – "xanny"

Doja Cat – "Say So"

Dua Lipa – "Don’t Start Now"

Harry Styles – "Adore You"

Taylor Swift – "The Man" (vencedor)

The Weeknd – "Blinding Lights"

MELHOR FOTOGRAFIA

5 Seconds of Summer – "Old Me"

Camila Cabello ft. DaBaby – “My Oh My”

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Katy Perry – “Harleys In Hawaii”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me” (vencedor)

The Weeknd – “Blinding Lights”

MELHOR DIREÇÃO DE ARTE

A$AP Rocky – “Babushka Boi”

Dua Lipa – “Physical”

Harry Styles – “Adore You”

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” (vencedor)

Selena Gomez – “Boyfriend”

Taylor Swift – “Lover”

MEHOR EFEITOS VISUAIS

Billie Eilish – “all the good girls go to hell”

Demi Lovato – “I Love Me”

Dua Lipa – “Physical” (vencedor)

Harry Styles – “Adore You”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Travis Scott – “HIGHEST IN THE ROOM”

MELHOR COREOGRAFIA

BTS – “On” (vencedor)

CNCO & Natti Natasha – “Honey Boo”

DaBaby – “BOP”

Dua Lipa – “Physical”

Lady Gaga with Ariana Grande – “Rain On Me”

Normani – “Motivation”

MELHOR EDIÇÃO

Halsey – “Graveyard”

James Blake – “Can’t Believe the Way We Flow”

Lizzo – “Good As Hell”

Miley Cyrus – “Mother’s Daughter” (vencedor)

ROSALÍA – “A Palé”

The Weeknd – “Blinding Lights”

Com informações da EFE