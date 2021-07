Kris Wu é preso na China por acusação de estupro; cantor nega

O cantor e ator canadense Kris Wu, uma estrela da música pop muito famosa na China - onde nasceu - foi preso sob suspeita de estupro, anunciou a polícia chinesa neste sábado, 31.

Na semana passada, uma estudante chinesa de 19 anos acusou Kris Wu de estuprá-la quando ela tinha 17 anos.

As acusações causaram agitação na mídia e uma onda de desaprovação nas redes sociais chinesas.

"Wu Yifan, de 30 anos, cidadão canadense, está atualmente detido por crime de acordo com a lei pela seção do [distrito de] Chaoyang da polícia de Pequim por suspeita de estupro", informaram as forças de segurança na rede social chinesa Weibo, citando o nome chinês de Kris Wu.

A polícia afirma ter aberto uma investigação depois que usuários da Internet o acusaram de "ter enganado jovens para fazerem sexo em várias ocasiões".

Kris Wu é um ex-membro do grupo sino-sul-coreano EXO, do qual saiu em 2014 para iniciar uma carreira solo como ator, cantor, modelo e jurado de programas de variedades.

A estudante Du Meizhu acusou o cantor pop de estuprá-la durante um encontro quando ela tinha 17 anos. Ela deu-lhe um ultimato para deixar o show business e se desculpar, caso contrário daria detalhes da agressão.

Kris Wu nega as acusações.

Depois do alvoroço causado pelo escândalo, marcas como Louis Vuitton, Bulgari, L'Oreal e Porsche, com as quais colaborou, suspenderam seus contratos com o cantor na semana passada.

Seus advogados processaram Du por difamação e a estudante alega ter entrado com uma ação legal contra Wu.