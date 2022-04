Kiss: veja sete curiosidades sobre a banda que faz sua última turnê mundial

A banda Kiss sai dos Estados Unidos pela última vez para uma turnê, de acordo com o que seus integrantes anunciaram já no nome da turnê: End Of The Road Tour. O show em Porto Alegre foi na terça, 26, o de Curitiba estava previsto para a noite desta quinta, 28, e o de São Paulo será sábado, 30, no Allianz Park. Antes de o grupo ir embora, faz sua última apresentação em solo brasileiro no domingo, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto. Aos que não conseguiram ingressos, restam as curiosidades e os vídeos que deverão transbordar das redes sociais com os instantes dos shows. O Estadão separou sete curiosidades sobre o grupo.

1. Brian Adams é co-autor de duas músicas da banda

Impensável, mas verdade. Jim Vallance e Brian Adams assinam, a pedidos do produtor do grupo, Michael James, duas músicas: Rock and Roll Hell e War Machine.

2. Seis capas de LPs trazem integrantes que não tocavam com o grupo

É quase uma tradição do Kiss lançar capas com pessoas que não estiveram nas gravações. O baterista Peter Criss está na capa de Dinasty, mas quase não toca, com exceção de uma faixa, Dirty Livin. O álbum de 1983, Unmasked, também traz sua figura, mas ele não toca em nenhuma faixa. E esses são só dois exemplos de uma longa ficha de incorreções (ou, de curiosidades).

3. Logotipo diferente

O logo da banda, que traz dois esses estilizados em 1973 por Ace Frehley, lembram muito, por uma infeliz coincidência, as letras da SS nazista. Assim, eles tiveram de mudar o logotipo por uma única vez.

4. Grupo não copiou a maquiagem dos Secos & Molhados

Eis uma das lendas mais alimentadas do rock nacional. Seria lindo se fosse verdade, mas o fato é que a personalidade cênica do Kiss veio nascendo aos poucos, com os desenhos sendo desenvolvidos a cada show, e não depois de terem visto os Secos & Molhados em ação ou de terem sido criados pelos empresários que quiseram contratar Ney Matogrosso ao vê-lo no México. Se eles tiveram alguma influência visual, as de David Bowie, Alice Cooper e The Crazy World of Arthur Brown são mais decisivas.

5. É tudo pose

O baixista Gene Simmons, na vida real, pode ser o contrário de tudo o que sua performance faça ele parecer que é. The Demon, seu apelido, cospe fogo a distâncias de mais de 4 metros de distância, expõe sua língua gigantesca e usa um baixo que tem um formato de machado. Quando desce do palco, ele diz, se torna um homem família que nunca usou drogas, não fuma e não gosta muito de beber.

6. Kiss no cinema

O filme Kiss Contra o Fantasma do Parque, de 1978, é uma pérola. Gene Simmons tem superpoderes, Ace Frehley tem o poder de se teletransportar, Peter Cris atinge velocidades inacreditáveis e Paul Stanley dispara raios laser pelos olhos. Verdade, isso existiu

7. Gravadora não queria maquiagem

Mais um ponto sobre os desenhos nos rostos do integrantes: a gravadora Warner rompeu com a pequena Casablanca, de Neil Bogart, uma espécie de subsidiária da major, por discordar das maquiagens dos integrantes. Para preservar a identidade do grupo, Bogart disse não à exigência da companhia de abolirem as pinturas faciais e seguiu com seu selo de forma independente.