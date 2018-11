Kendrick Lamar é confirmado no Lollapalooza Brasil 2019; veja o line-up

Kendrick Lamar é a principal novidade do Lollapalooza para 2019: o rapper americano foi confirmado no line-up do festival, que ocorre nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2019. Os outros dois headliners são o Arctic Monkeys e os Tribalistas — pela primeira vez o evento coloca um grupo ou artista brasileiro como uma das principais atrações.

Post Malone, Lenny Kravitz, Sam Smith, Twenty One Pilots, Macklemore, Interpol, Snow Patrol, Foals e St Vincent são outros artistas confirmados.

Os brasileiros BK, Rashid, Scalene, Liniker e os Caramelows, Carne Doce, Luiza Lian e Duda Beat, entre outros, também foram confirmados.

Veja o line-up completo do Lollapalooza 2019:

Era lineup que você queria? Então tá na mão. Se liga nas atrações, combine com seus amigos e, claro, garanta já o seu ingresso. Lembrando que já estamos no lote 2 do Lolla Pass, e que os benefícios para clientes dos cartões @Bradesco e @falanext continuam de pé! pic.twitter.com/EQMFH9cbpz — Lollapalooza Brasil (@LollapaloozaBr) 21 de novembro de 2018

O Lollapalooza Brasil ocorre em abril no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda há ingressos a venda (o mais barato, a meia entrada para estudantes/jovem de baixa renda clientes Bradesco e next, custa R$663; o ingresso geral, sem descontos ou benefícios, sai agora por R$1.560).