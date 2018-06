Keith Richards se desculpa por comentários sobre Mick Jagger e vasectomia

LOS ANGELES - O guitarrista dos Rolling Stones, Keith Richards, se desculpou na quarta-feira, 28, por ter sugerido que Mick Jagger, pai de oito filhos, fizesse uma vasectomia.

Richards, que tem 74 anos, quatro filhos e cinco netos, chamou o companheiro de banda de “velho bastardo excitado” em uma entrevista ao Wall Street Journal divulgada nesta quarta-feira.

“É hora da tesourada – você não pode ser um pai nesta idade. Estas pobres crianças!”, disse sobre o vocalista da banda.

Jagger, de 74 anos, se tornou pai pela oitava vez em dezembro de 2016, quando sua namorada, a bailarina Melanie Hamrick, deu à luz um menino, em Nova York.

“Eu lamento profundamente os comentários que fiz sobre Mick no WSJ, que foram completamente fora da linha. Eu, é claro, me desculpei a ele pessoalmente”, disse Richards em publicação no Twitter.

Richards e Jagger, que escreveram a maior parte das músicas dos Rolling Stones durante a carreira de cinco décadas da banda, são conhecidos por sua relação de amor e ódio.

“Houve altos e baixos, mas se estou falando sobre os Rolling Stones, não há um vocalista como Jagger”, disse ao WSJ em entrevista para a edição de 10 de março. “Não importa quantos conflitos você tem com ele, ele é incrível para trabalhar junto.”