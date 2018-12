Keith Richards diz ter parado com as bebidas alcoólicas

LOS ANGELES — Keith Richards parou de beber — ou quase — dizendo apenas que “cansou”.

“Faz quase um ano agora”, disse Richards à revista Rolling Stone em uma entrevista recente. “Eu puxei o plug. Cansei disso.”

Richards, de 74 anos, cujas bebidas favoritas por décadas foram whiskey e vodka, disse que ainda bebia eventualmente uma taça de vinho ou uma cerveja.

“Era hora de parar. Assim como com todas as outras coisas”, disse Richards à revista em referência a seus vícios em drogas no passado. Richards diz ter parado com as drogas depois de ser preso em 1977 no Canadá por posse de heroína.

Seu companheiro de banda, Ron Wood, que lutou contra o alcoolismo por anos, disse que é melhor trabalhar com Richards depois que ele parou de beber.

“Muito mais suave. Ele está mais aberto a ideias”, disse Wood em uma entrevista publicada na quarta-feira.

“Eu acho que o Keith que conhecíamos e amávamos tinha um ponto de mutação em que, se ele bebia uma a dose a mais, ele passava do ponto e ficava desagradável. O ponto se tornou cada vez mais curto, e acho que ele percebeu isso”, acrescentou Wood.

Os Rolling Stones iniciam em abril sua próxima turnê na América do Norte.