Keane faz show no Brasil e apresenta disco 'Cause and Effect'

A banda inglesa Keane volta ao Brasil em dezembro para um único show: no dia 1º de dezembro, no Espaço das Américas, em São Paulo. A apresentação encerra a nova turnê latina que o grupo inicia dia 20, em Bogotá, na Colômbia. Os músicos tocam, ainda, em Lima, Santiago, Assunção e Buenos Aires.

LEIA TAMBÉM > Banda Keane faz retorno depois de recuperação de vocalista

Formada em 1995, em Battle, East Sussex, a banda lançou seu álbum de estreia, Hopes and Fears, em 2004 e já fez sucesso - foi disco de platina nove vezes e entrou na lista dos 40 álbuns mais vendidos de todos os tempos no Reino Unido.

Keane, que se apresentou no Brasil em 2007 e 2013, toca agora músicas de seu novo disco: Cause and Effect. É o quinto de estúdio da banda. No show, hits como Somewhere Only We Know não devem ser ignorados.

Os ingressos estão à venda no site Livepass, com entradas esgotadas para a pista premium e disponíveis para a pista a R$ 220.