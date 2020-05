Katy Perry, Dua Lipa e Bad Bunny participam de superlive de três dias

Katy Perry, Dua Lipa e Bad Bunny são algumas das 40 atrações que participarão do festival online In The House, promovido pela plataforma HouseParty, entre os dias 15 e 17 de maio. O evento começa na sexta, 15, às 18h (horário de Brasília).

Além de apresentações musicais, o evento contará com conversas sobre culinária, rotinas de exercícios, especiais de dança, comédia e mágica. Entre outros nomes confirmados, estão John Legend, Snoop Dog, Zooey Deschanel, José Andrés, Christina Tosi, Terry Crews, Cam Newton, Neil Patrick Harris, Alicia Keys, Chvrches e Idina Menzel.

O festival ocorre no próprio aplicativo, disponível para usuários de iOs e Android.

O evento online faz parte do lançamento de uma nova ferramenta do aplicativo, que permite o tipo de reunião proposta no evento.

O line-up completo está no site do aplicativo.