Kanye West lança 'Donda', seu novo álbum; ouça todas as músicas

Kanye West lançou seu novo álbum com músicas inéditas, Donda, em plataformas digitais como YouTube e Spotify neste domingo, 29.

Ao todo, são 27 faixas, e algumas contam com participações especiais como Jay-Z, Ariana Grande e DaBaby, além de diversos samples, como da conhecida Heaven and Hell is on Earth da 20th Century Steel Band em Heaven and Hell. Músicas como Jail, Ok Ok, Junya e Jesus Lord têm uma segunda versão, identificadas como "pt 2" no próprio álbum. O nome do disco é uma homenagem à sua mãe, Donda West, que morreu aos 58 anos após complicações de cirurgia plástica, em 2007.

Na noite de quinta-feira, 22, Kanye West já havia promovido uma sessão de audição de Donda no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos. Outras chegaram a ser feitas como divulgação, assim como a passagem de carros de som em algumas localidades, entre outros eventos. Clique aqui para ler uma análise sobre fatos recentes da carreira do rapper e a possibilidade de separar o artista de sua obra.

Ouça abaixo as músicas de Donda, novo disco de Kanye West:

Donda Chant (Introdução)

Jail

God Breathed

Off The Grid

Hurricane

Praise God

Jonah

Ok Ok

Junya

Believe What I Say

24

Remote Control

Moon

Heaven and Hell

Donda

Keep My Spirit Alive

Jesus Lord

New Again

Tell The Vision

Lord I Need You

Pure Souls

Come to Life

No Child Left Behind

Jail pt 2

Ok Ok pt 2

Junya pt 2

Jesus Lord pt 2