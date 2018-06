Kanye West diz querer gravar com Márcio Victor, do Psirico

Em entrevista ao 'Bahia Notícias', Márcio Victor, vocalista do grupo Psirico (famoso pelo hit 'Lepo Lepo'), afirmou que o rapper norte-americano Kanye West manifestou a vontade de gravarem juntos. "Ele é uma referência pra mim", disse o percusionista.

Quem teria feito o intermédio entre os dois é a produtora Paula Lavigne, mulher e produtora de Caetano Veloso.

Kanye West esteve no Rio em março de 2014. Dentre outras programações, esteve no Desfile das Campeãs, na Sapucaí. Esteve também na casa de Caetano Veloso e Paula Lavigne, onde conheceu Jorge Benjor. Foilá também que se deu o primeiro encontro com o vocalista do Psirico.

"Ele pirou no Márcio Victor, e queria que Márcio gravasse com ele. O Márcio não tinha data pra gravar com ele. Tá ligado? Eu vi, ninguém falou não. Falou com o Márcio Victor tipo: 'oh, vamos estúdio amanhã', que o Kanye West ia embora na segunda, isso era no meio do final de semana", relatou Emicida em 2017, durante entrevista ao programa 'Rap na Gazeta'.

Não há datas nem agendas dos artistas confirmadas para um encontro. Paula Lavigne confirmou ao Estado o encontro e a intenção do rapper em gravar com o brasileiro. "Fiz uma dessas cantorias em casa pro pessoal que queria conhecer a música brasileira. O Kanye quis gravar com o Márcio Victor no dia seguinte, falando em ir para o estúdio. Mas Márcio tinha de participar do 'Domingão do Faustão' e não foi. Depois disso, nada mais."