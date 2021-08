Kanye West divulga novo álbum em caminhões

O rapper Kanye West encontrou uma forma física para divulgar, em São Paulo e no Rio de Janeiro, seu novo disco, Donda: caminhões de som com telões circularam pelas duas cidades com transmissões ao vivo de uma Live do cantor, em que conversou com parceiros, como Chance The Rapper, e até fez exercícios físicos no quartinho do Mercedez Benz Stadium, em Atlanta, onde ele se preparou para uma audição do álbum, prevista para a noite de quinta, 5.

Trata-se do 10º álbum de West e o esquema de divulgação aconteceu em várias cidades do mundo. Imagens reproduzidas por telas LED mostravam o rapper no quarto do estádio. Quando o show começou, os caminhões estacionaram nas cidades em locais determinados pelas coordenadas geográficas exibidas no site de West - em São Paulo, foi na Rua Mariquinha Viana, 1017, no bairro de Santana.

o carro da live do kanye west passando na sua rua pic.twitter.com/k5QlYpWEug — lali (@laaaaali) August 5, 2021

E, no estádio em Atlanta, as pessoas ainda não imunizadas eram convidadas a se vacinarem contra a covid, o que surpreendeu os fãs: o rapper chegou a se posicionar contra a vacina, espalhando fake news de que os imunizantes teriam chips que seriam implantados nas pessoas.