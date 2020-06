Justin Bieber pede U$20 milhões de indenização por alegações de abuso sexual

LOS ANGELES — Justin Bieber iniciou uma ação civil de difamação de US$ 20 milhões contra duas mulheres que o acusaram de abuso sexual. O astro pop canadense entrou com o processo no Tribunal Superior de Los Angeles na quinta-feira, 25, depois de dizer no Twitter, no início desta semana, que a afirmação de que ele agrediu uma mulher sexualmente em 2014 é “factualmente impossível”.

A mulher, que se identificou como Danielle, disse em um tuíte apagado desde então que foi agredida sexualmente pelo cantor em um hotel de Austin, no Estado norte-americano do Texas, no dia 9 de março de 2014.

A outra mulher, que se identificou como Kadi, disse no Twitter que foi agredida sexualmente por Bieber em um quarto de hotel de Nova York em maio de 2015.

A ação civil disse que as duas acusações são “mentiras revoltantes, fabricadas” e pede um julgamento com júri e indenização.

Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) June 22, 2020