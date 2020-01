Justin Bieber marca volta à música em 2020 com novo single

LONDRES (Reuters) - O popstar canadense Justin Bieber lançou sua primeira música de trabalho solo em quatro anos nesta sexta-feira, iniciando uma volta à música que renderá um novo disco, uma turnê e um documentário neste ano.

O cantor de 25 anos, que alcançou a fama ainda na adolescência, disse aos fãs no mês passado que lançaria seu quinto álbum de estúdio em 2020, o primeiro desde Purpose, de 2015.

O novo single de R&B Yummy parece prestar homenagem à sua esposa e modelo, Hailey Baldwin, com quem ele se casou pela segunda vez no ano passado, e contém frases como "Estou extasiado que você é minha dama" e "Você tem aquela gostosura".

Bieber, que abandonou a turnê mundial Purpose em 2017 dizendo que precisava descansar, usou o Instagram no ano passado para falar de suas dificuldades com "problemas enraizados", dizendo que estava deixando novas músicas em segundo plano.

"Sendo humanos, somos imperfeitos. Meu passado, meus erros, todas as coisas que passei, acredito que estou exatamente onde deveria estar e que Deus me colocou exatamente onde me quer", disse Bieber em um vídeo na semana passada, no qual também citou datas de uma turnê norte-americana.

"Sinto que este álbum é diferente dos anteriores simplesmente por causa de onde estou na minha vida." Embora "Yummy" seja seu primeiro single individual em algum tempo, Bieber colaborou com outros, como o DJ Khaled e Ed Sheeran, em discos diferentes nos últimos anos.

O YouTube anunciou na terça-feira que a primeira série documental do cantor, Justin Bieber: Seasons, será lançada na plataforma de vídeos no dia 27 de janeiro.