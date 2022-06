Joyce Moreno é a entrevistada do projeto Notas Contemporâneas, no MIS-SP

Projeto do MIS-SP, o Notas Contemporâneas recebe mensalmente artistas da música para depoimentos, que serão incluídos em seu acervo. Com a quase total normalidade pós-pandemia, a atração que tem entrada gratuita retomou o formato presencial, com público acompanhando o bate-papo e tendo a possibilidade de fazer perguntas. Nesta quarta, 22, às 20h, a convidada é a cantora e compositora Joyce Moreno, com apresentação de Lorena Calábria.

Dividido em duas etapas, o Notas Contemporâneas tem por objetivo coletar informações diretas com os próprios compositores e intérpretes icônicos da música popular brasileira. A primeira parte é feita em estúdio e a gravação passa a fazer parte do acervo do MIS.

O segmento seguinte é esse que está agendado para esta quarta, quando o convidado, no caso Joyce Moreno, sobe ao palco do Auditório do MIS. A cantora responde perguntas da apresentadora e do público, e ainda confere releitura de seus sucessos feita por Yan Montenegro e Gama Musical.

Trajetória

Joyce Moreno nasceu em 31 de janeiro de 1948, no Rio de Janeiro. Começou a tocar violão aos 14 anos de idade, observando seu irmão, o guitarrista, bancário e advogado recém-formado Newton, 13 anos mais velho, e amigo de músicos da bossa nova como Roberto Menescal e Eumir Deodato.

De lá para cá, Joyce não parou e só agregou experiência e trabalhos consagrados. Nessa longa trajetória e com extensa discografia, ela soma cerca de 400 gravações de músicas suas por alguns dos maiores nomes da música brasileira e internacional.

Sempre com a música em foco, em 1997, Joyce lança seu primeiro livro de crônicas, Fotografei Você na Minha Rolleyflex, uma memória sobre os bastidores da MPB do início de sua carreira. Abrindo mais o leque, a cantora desenvolveu a série Cantos do Rio para a TV, em 1999, que mostra a MPB e seus criadores pelo Rio de Janeiro. Em 2010 cria e apresenta outra série,No Compasso da História, formada por 15 documentários contando a História do Brasil através da MPB. (Com informações do site oficial da cantora).

Notas Contemporâneas

Além de poder participar pessoalmente das entrevistas do projeto Notas Contemporâneas, o público também pode conferir as edições anteriores, já gravadas e que pode ser acessados direto do site do MIS-SP.

Nesse precioso acervo visual e sonoro, o MIS-SP conta com mais de 50 nomes entrevistados e que podem ser conferidos. Estão lá Marina Lima, Jerry Adriani, Roberta Miranda, Sidney Magal, Toquinho, Adriana Calcanhotto, Agnaldo Rayol, Simone, Renato Teixeira, entre outros.

Além do site da instituição, o YouTube oficial também tem parte do material, que foi pensado para a fase da pandemia e que está liberado para ser visto.

MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa. Telefone: 2117-4777.