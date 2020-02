Jovem rapper Pop Smoke é morto a tiros nos EUA

O rapper Pop Smoke foi morto a tiros na quarta-feira, 19, em uma casa de vários milhões de dólares alugada em Hollywood Hills, na cidade norte-americana de Los Angeles, e a polícia disse estar procurando vários suspeitos, ao menos um dos quais estava armado e usava uma máscara durante o incidente.

LEIA TAMBÉM > Banda Liniker e os Caramelows anuncia separação

O Departamento de Polícia de Los Angeles e o escritório do médico legista não quiseram identificar Pop Smoke, de 20 anos, cujo nome verdadeiro era Bashar Barakah Jackson, como a vítima do ataque fatal, mas sua gravadora confirmou seu falecimento.

“Estamos arrasados com a perda inesperada e trágica de @realpopsmoke”, disse a Republic Records em seu site oficial, usando a identidade de Instagram do rapper. “Nossas orações e pensamentos estão com sua família, seus amigos e fãs agora que lamentamos esta perda juntos.”

Policiais de Los Angeles foram à casa ampla de Hollywood Hills perto das 4h55 de quarta-feira (horário local) depois que um amigo da vítima ligou da Costa Leste e disse que vários suspeitos haviam invadido a residência, disse o capitão Steve Lurie em uma coletiva de imprensa matutina.

A vítima foi encontrada dentro da casa com ferimentos de bala e transportada ao vizinho Centro Médico Cedars Sinai, onde morreu devido aos ferimentos “algumas horas mais tarde”, disse Lurie.

Várias pessoas que estavam dentro da casa foram interrogadas por investigadores da divisão de homicídios da polícia de Los Angeles, acrescentou Lurie, mas ninguém foi posto sob custódia no local. Testemunhas descreveram entre dois e seis suspeitos, ao menos um dos quais usava uma máscara, disse.