Joss Stone confirma talento em seu segundo álbum Chega na semana que vem às lojas o novo disco da garota prodígio Joss Stone, que espantou crítica e público nos últimos tempos com sua voz portentosa, uma voz negra numa garota branca de cachinhos nos cabelos e olhos de bebê. Mind, Body & Soul (lançamento EMI) vem suceder o grande sucesso que foi o disco de estréia da moça, Soul Sessions, que vendeu 3 milhões de cópias pelo mundo (35 mil só no Brasil, lançado em abril) e lhe rendeu o Mercury Prize. Joss Stone tocou adoidado nas rádios de todo o mundo e do Brasil com Super Duper Love, tema dos surfistas da novela Da Cor do Pecado. Emplacou também The Chokin Kind.Agora, testa seu poder de fogo no segundo disco. Há desde um balanço disco em You Had Me até a marcação reggae de Less Is More. As baladas agora estão mais pungentes, como Spoiled (que ela escreveu com um ícone do soul de Detroit, Lamont Dozier, e o filho dele, Beau). Joss se arriscou mais, almejando sair da sombra dos monstros sagrados do soul e do funk que homenageou na estréia. Mind, Body & Soul sacramenta a figura loura de Joss no mundo da música negra americana, e ela só tem 17 anos. Chegam a compará-la a Aretha Franklin, mas ela - embora confesse a admiração por Aretha - diz que teve mais inspiração de Lauryn Hill e de outras funk soul sisters mais modernas. "Estou cantando melhor neste disco", considera Joss. "Estou mais confiante e escrevi minhas músicas, o que me deixa mais à vontade", diz. Parece difícil ficar mais à vontade do que essa inglesinha agitada. Para quem pensava não ser possível repetir um disco de bom gosto, eis a prova em contrário.