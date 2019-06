Jornal inglês elogia canção 'Faz Gostoso', parceria de Madonna com Anitta

Em meio à expectativa para o lançamento de Madame X, novo disco de Madonna que chega aos streamings na próxima sexta-feira, 14, jornais estrangeiros começam a divulgar as primeiras críticas do álbum. De acordo com o britânico Daily Star, a regravação do hit português Faz Gostoso, parceria com Anitta, é um dos pontos altos do trabalho. “Uma música de trance épica que apresenta cantos hipnóticos”, afirma o veículo, que deu nota 9 para o single.

Também inglês, o jornal The Guardian classificou Madame X como “o álbum mais bizarro de Madonna”. De acordo com o veículo, a cantora está à vontade com o pop latino que guia o álbum. “Soa mais natural do que seus trabalhos nos últimos anos”, escreveu Ben Beaumont-Thomas, que assina o texto. O jornalista também destaca que o álbum demonstra mais densidade e aventura musical que qualquer outro ponto da carreira de Madonna.

Para o The Times, Madame X é, talvez, o álbum mais ousado da carreira da artista. “Madame X versa entre música pop, latina e dance music, salta do pessoal para o político e cria um clima exótico e alegre que parece estranhamente íntimo”, afirma o jornal. “Como se Madonna estivesse revelando uma parte até então oculta de sua alma”.

A jornalista Vanessa Grigoriadis escreveu, em texto para o estadounidense The New York Times, que Madame X é um álbum mais sombrio do que o normal – embora inclua canções de amor ‘adequadas para o verão’. “[Madonna] experimentou gêneros musicais como dança, fado, rap e batuque cabo-verdiano e explorou sua raiva sobre líderes mundiais como Donald Trump”, escreveu a jornalista. “Ela se visualizou como uma combatente da liberdade viajando pelo mundo para espalhar o evangelho do amor e da anti-discriminação - combatendo a misoginia, a homofobia, o racismo, as armas, a ascensão do autoritarismo”.

Até o momento, quatro singles de Madame X foram divulgados: Medellín, parceria com o colombiano Maluma, que ganhou clipe, I Rise, Crave (com participação de Swae Lee) e Future, em parceria com Quavo. Dark Ballet será lançada no dia 7 de junho, uma semana antes do disco chegar às plataformas de streaming.