Jon Bon Jovi testa positivo para covid-19 antes de show em Miami

MIAMI - O cantor Jon Bon Jovi testou positivo para o covid-19 e não pôde participar de um show com sua banda no sábado, 30, em um hotel de Miami Beach, segundo o canal local 7News.

Antes do início do show no Loews South Beach, uma pessoa anunciou que o cantor não subiria ao palco porque teve resultado positivo para um teste de covid-19, mas que sua banda se apresentaria como planejado.

"Jon se sente bem, mas vai direto para a cama", disse o porta-voz, assegurando que o exame de nenhum dos outros músicos deu positivo nos testes rápidos realizados antes da apresentação. A 7News mostrou um vídeo do famoso roqueiro saindo do hotel cercado por outras pessoas e entrando em um carro de luxo conduzido pelo homem que falou com a produção do show.

Jon Bon Jovi, 59 anos, é um músico, ator, compositor, filantropo e produtor de discos americano, mais conhecido por ser o vocalista e frontman da banda de rock Bon Jovi. Ele é membro do prestigioso Songwriters Hall of Fame desde 2009.

De acordo com vários veículos de imprensa, o cantor foi vacinado contra a covid-19 e está livre de sintomas.

De sexta-feira até este domingo, 31, o Loews Hotel havia programado "apresentações acústicas íntimas" de Bon Jovi e sua banda, às quais o público só poderia assistir se apresentasse um certificado de vacinação ou teste negativo recente.