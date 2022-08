Johnny Depp aparece no VMA da MTV: 'Eu precisava do trabalho'

O ator Johnny Depp fez uma aparição surpresa no MTV Video Music Awards de 2022, na noite de domingo, 28, em Nova Jersey (EUA). Foi uma apresentação virtual, com seu rosto digitalmente colocado num capacete de um astronauta, imagem que é o mascote do programa.

Após a apresentação de Jack Harlow, Fergie e Lizzo, Depp apareceu digitalmente aparentemente flutuando sobre a arena do Prudential Center. "E sabe de uma coisa? Eu precisava do trabalho”, disse Depp para a plateia. "Quero que saibam que estou disponível para aniversários, bar mitzvahs, casamentos, velórios, qualquer coisa que precisem. Ah,eu também sou dentista", acrescentou, em tom de brincadeira, após o intervalo comercial.

A aparição de Depp foi inesperada - apesar de algumas notícias da imprensa norte-americana terem adiantado que o ator estaria preparando seu regresso - e foi a primeira na televisão após o julgamento de difamação que o opôs à ex mulher Amber Heard, no qual ficou decidido que ela terá de pagar uma indenização de US$ 15 milhões.