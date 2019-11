John Legend é o homem mais sexy do mundo, diz revista

O músico John Legend foi eleito o homem mais sexy do mundo pela revista People. A escolha de John Legend, vencedor do Grammy e cantor conhecido por sua voz suave e sedosa, foi anunciada na noite desta terça-feira, 12, pelo programa The Voice, da NBC. Ele atua no programa como um dos orientadores, com Gwen Stefani, Kelly Clarkson and Blake Shelton. Shelton, que foi escolhido o homem mais sexy de 2017, foi quem anunciou a escolha de Legend agora.

Na edição da revista People que chega às bancas na sexta-feira, Legend diz que a honra vem com alguma pressão por ser o sucessor de Idris Elba, vencedor do ano passado. Ele brinca: "não é justo e não é legal comigo!". O cantor de 40 anos já ganhou 10 prêmios Grammy e um Oscar em 2015 por ter coescrito a música Glory para o filme Selma.

John Legend ainda ganhou um Tony por ter coproduzido Jitney e levou um Emmy como produtor da versão ao vivo, para a NBC, de Jesus Christ Superstar, um projeto em que ele interpretou Jesus.

Outros vencedores incluem Dwayne Johnson, Chris Hemsworth, Adam Levine, Channing Tatum e David Beckham.

"Eu gostaria de agradecer ao Blake Shelton. Eu observei cada movimento que ele fez, cada expressão que saiu de sua boca e alguma coisa grudou em mim", disse John Legend. O cantor disse que sua mulher está muito orgulhosa dele. "Eu finalmente a impressionei."