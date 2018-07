João Suplicy participa ao vivo do Estadão + Música desta quinta-feira

João Suplicy é o convidado desta semana do Estadão + Música. O cantor e compositor, que se apresenta neste domingo, 1°, às 21h, no Paris 6 Burlesque Music Hall & Bistrô, no centro de São Paulo, conversa ao vivo com o repórter João Paulo Carvalho.

Além das canções Um Abraço e Um Olhar, Solteiro e Vagabundo e Santa e Louca, sucessos da sua carreira solo, João também tocará um repertório que vai de Benito de Paula a Beatles. João Moreira (baixo e vocais) e Danilo Moura (percuteria e vocais) acompanham João Suplicy na apresentação na capital paulista.

+++ João Suplicy retoma carreira solo e lança disco de diferentes estilos

O bate-papo, transmitido pelo Facebook do Cultura Estadão, será realizado nesta quinta-feira, 28, às 15h. Pariticpe e mande sua pergunta!