João Marcello Bôscoli lista suas músicas preferidas interpretadas por sua mãe

Todos temos ao menos uma música preferida de Elis Regina. Mas, em um repertório tão vasto e rico que a cantora nos deixou, quais seriam as canções preferidas dos seus filhos? Perguntamos ao primogênito João Marcello Bôscoli, que listou as músicas interpretadas por Elis que mais tocaram a sua vida. E ele explica o motivo. Confira:

1- 'Só Deus É Quem Sabe'

"Faz parte do último álbum de estúdio da Elis. Quando menino achava ter uma relação mais próxima com o soul e o R&B que compunham minhas playlists. E a letra parecia um diálogo cotidiano repleto de sabedoria e simplicidade."

2- 'Amor Até O Fim'

"Com minha formação de banda favorita da Elis, me parece um outro gênero de samba. Embora ela fizesse sem esforço, cantar sua melodia é como ver Simone Biles sorrindo na barra de equilíbrio."

3- 'Só Tinha de Ser Com Você'

"É o hino do nosso amor. Ouvi a primeira vez durante sua gravação em Los Angeles. É um abraço, um acolhimento sonoro."

4- 'Eu Hein, Rosa!'

"Poderia chamar Samba Eu Canto Assim - nome de um álbum dela. Só canta assim quem nasceu pra cantar. É do tempo onde afinação, balanço, dinâmica e dicção eram pré-requisitos."

5- 'Morro Velho'

"A canção é uma das mais belas gravadas por ela e a letra dói. Sua voz trouxe delicadeza à dor profunda do protagonista. Como pôde? Coisas de Elis."

6- 'Bala com Bala'

"Mais um Samba-Elis. Primeira composição do João Bosco e Aldir Blanc que me apaixonei. Ficava pasmado de ver a relação, a coesão dela e do grupo fazendo, mais uma vez, o dificílimo parecer simples."

7- '20 Anos Blue'

"Como alguém com vinte e poucos anos pode ter tanto sentimento, carga dramática e coragem?"

8- 'O Que Foi Feito de Vera'

"Uma das minhas favoritas. A letra parece ter sido escrita há alguns dias de tão atual. E ouvir Elis e Milton juntos é um presente do destino."

9- 'Madalena'

"Gosto dela porque sim e porque frequentemente ouço-a tocando em pistas de dança e as pessoas ficam felizes. É bom ver sua Mãe fazendo isso."

10- 'Caso Sério'

"Elis nunca gravou essa música. Mas na minha cabeça consigo ouví-la cantando."