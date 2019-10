João Marcello Bôscoli fala sobre a mãe, Elis Regina, na Casa de Francisca

Foi transferida para a próxima terça-feira (22), às 21h, a entrevista aberta que João Marcello Bôscoli vai dar ao jornalista Julio Maria, do Estadão, na Casa de Francisca. No encontro, João vai falar do livro Elis e Eu - 11 Anos, 6 Meses e 19 Dias com a Minha Mãe, da editora Planeta, em que narra as memórias que guarda dos anos em que conviveu com Elis. Depois do bate papo, haverá show da cantora Vanessa Moreno, a partir das 22h, que trará seu grupo para fazer um repertório centrado em Elis. A Casa de Francisca fica na Rua Quintino Bocaiúva, 22, Centro, e as reservas podem ser feitas pelo site casadefrancisca.art.br. A casa abre às 19h30 e a entrevista começa às 21h.