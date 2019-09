Jessie J pede show olho no olho com o público do Rock in Rio 2019

Quando a cantora britânica Jessie J falou com o Estado no backstage, afirmou que a diversão seria a prioridade de sua apresentação. Já durante o show que encerrou as atrações do Palco Sunset no terceiro dia do Rock in Rio 2019, ela deu os detalhes, (ou seria um manual?) para o público."Tudo bem vocês filmarem com o celular, só não cubram o rosto. Quero ver vocês."

Outra recomendação que pode soar controversa é sobre como deveriam curtir a apresentação. Jessie sugere que aqueles que não conhecem as letras não tentem cantar junto. "Deixe que eu canto para vocês."

Com letras que falam sobre diversidade, inclusão e empoderamento, a sua segunda passagem pelo Rock in Rio também foi marcada por mensagens que remetiam ao amor próprio, clamado pela cantora em Queen e acompanhada pelo coro da plateia. "Eu amo meu corpo, eu amo minha pele, eu sou uma deusa, eu sou uma rainha", dizem os versos. Ao som de Who You Are, single do primeiro disco da cantora, Jessie falou ainda sobre saúde mental e cantou pedindo para os fãs repetirem: "Tudo bem não estar bem". Mas as regras não são esquecidas. "Você são minha luz. Se você sabe a letra, cante. Se não sabe, não cante".

O namorado de Jessie, o ator Channing Tatum, não desgrudou da cantora e pulou no palco enquanto filmava a amada com uma câmera.

E para os que temiam, o sucesso Bang Bang não foi esquecido. Apesar do single ser mais divertido com as vozes de Ariana Grande e Nicki Minaj, parceiras com quem divide o hit, Jessie mantém a animação na parte que lhe cabe e levanta o público.

Grande single da cantora que a lançou a nível mundial, Price Tag agitou com uma despedida animada, que contou ainda com a cena de Jessie abraçada à bandeira do Brasil, mas nem por isso foi cantado do início ao fim pelo público brasileiro, que ficou só no refrão. Why so serious, Jessie?

