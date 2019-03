Jerry Lee Lewis sofre AVC

O piorneiro do rock 'n' roll Jerry Lee Lewis sofreu um AVC e deve se recuperar completamente.

Um comunicado de sua assessoria de imprensa diz que o músico de 83 anos teve um AVC na noite de quinta-feira, 28, e está se recuperando em Memphis. Seu assessor Zach Farnum afirmou que nenhum show agendado será afetado.

Conhecido também por 'The Killer', Jerry Lee Lewis é conhecido por sua grande energia e sua habilidade ao piano em músicas como Great Balls of Fire e Whole Lotta Shakin.

Jerry Lee Lewis tem uma apresentação programada na 50.ª edição do New Orleans Jazz and Heritage Festival em abril e seu assessor disse que ele tem planos de gravar um álbum gospel logo.