Jay-Z, Foo Fighters, The Go-Gos e Iron Maiden são indicados ao Hall da Fama do Rock

O rapper Jay-Z, o grupo pop dos anos 1980 The Go-Gos e a banda de rock Foo Fighters estão entre os indicados pela primeira vez, nesta quarta-feira, 10, para possível entrada no Hall da Fama do Rock & Roll.

Outros que estão pela primeira vez na lista são a cantora e compositora Carole King e a cantora e atriz Dionne Warwick, além do grupo de heavy metal Iron Maiden e do falecido cantor nigeriano Fela Kuti.

Leia Também Bruce Springsteen foi preso por dirigir bêbado em novembro de 2020

Entre os 16 candidatos também figuram os indicados anteriores Tina Turner, Mary J. Blige, Devo, LL Cool J e Todd Rundgren. Os artistas se tornam elegíveis 25 anos após seu primeiro lançamento comercial.

Carole King foi indicada por seu trabalho como intérprete. Ela foi anteriormente indicada como compositora com Gerry Coffin.

A indicação de Turner foi por seu trabalho solo. Ela já foi homenageada pela dupla Ike e Tina Turner.

Os candidatos serão selecionados com base em votos enviados pelo Hall da Fama do Rock & Roll, com sede em Cleveland, a mais de 1.000 artistas, historiadores e membros da indústria musical. O público em geral também pode paricipar online ou no Hall do Rock.

Os selecionados serão anunciados em maio. Em anos anteriores, entre cinco e sete artistas conseguiram um lugar no Hall.