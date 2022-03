Jão fará o show de abertura do Maroon 5 em São Paulo

Jovem músico paulista de Américo Brasiliense, Jão será o responsável pelo show de abertura da apresentação do grupo Maroon 5, que está marcada para o dia 5 de abril no estádio Allianz Parque, em São Paulo.

Leia Também Lollapalooza Brasil 2022: veja os horários dos shows e a divisão dos palcos

Jão deve ocupar o palco do Allianz a partir das 20h, uma hora antes do Maroon 5. Para a apresentação, o músico brasileiro mostrará canções que integram a turnê do seu álbum Pirata.

Uma das músicas do disco, Idiota, aliás, vem conquistando o público, e o seu clipe já bateu a marca de 11 milhões de visualizações no YouTube. O disco Pirata, por sua vez, ultrapassou 100 milhões de plays no Spotify.

Jão também está escalado para o Lollapalooza Brasil 2022, no dia 26, no Palco Onix.

O Maroon 5 fará depois um show em Porto Alegre, no dia 6 de abril, no Centro de Eventos Fiergs.