Janet Jackson leiloará dezenas de trajes para caridade

Janet Jackson está limpando os armários e leiloará seu vestido de casamento e dezenas de outros trajes de palco em maio.

A casa de leilões Julien's Auctions disse nesta quinta-feira, 11, que a vencedora de cinco prêmios Grammy está vendendo mais de 1 mil dos trajes que usou em palcos, turnês, tapetes vermelhos e vídeos ao longo das últimas quatro décadas.

A artista mantém as peças guardadas há anos.

"Janet nunca fez um leilão antes. Na verdade, achamos muito difícil achar itens em leilão, qualquer leilão, de Janet Jackson porque ela guarda tudo", disse Martin Nolan, diretor executivo da Julien's Auctions, à Reuters.

"É catártico para ela... ela está feliz de abrir mão deles e arrecadar dinheiro para uma instituição de caridade que é muito importante para ela", explicou Nolan.

Entre os principais itens da venda de 14 a 16 de maio em Beverly Hills está o vestido de casamento do segundo e secreto matrimônio com o dançarino René Elizondo Jr. em 1991. A relação só se tornou conhecida publicamente oito anos depois, quando o casal se separou. O bodysuit de marfim com um vestido pregueado tem uma estimativa pré-venda de dois mil a três mil dólares.

A cantora de 54 anos também está se desfazendo da jaqueta Rhythm Nation original usada na turnê mundial de mesmo nome em 1990, cuja estimativa pré-venda é de 6 mil a 8 mil dólares.

Espera-se que a capa prata metálica que Janet usou no vídeo de 1995 de Scream com seu irmão Michael Jackson seja vendida por até oito mil dólares.

O traje mais famoso da artista - o bustiê de couro preto que foi rasgado e expôs brevemente seu seio no show do intervalo do Super Bowl de 2004 - não está incluído no leilão.