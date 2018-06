Jack White proíbe o uso de celulares em seus shows

A equipe de produção da nova turnê de Jack White proibiu a entrada de celulares nos shows do cantor e compositor. O anúncio foi feito em um comunicado oficial. O uso dos aparelhos está liberado apenas em algumas áreas específicas. Jack White sempre foi contra o uso de celulares em suas apresentações.

Os aparelhos ficarão fechados em bolsas específicas e que poderão ser levadas por todos os locais do show. A abertura delas, entretanto, só será permitida em áreas destinadas a isso ou no final da performance. O comunicado também diz que fotos e vídeos oficiais do show estarão disponíveis no Instagram de Jack White.

"Acreditamos que vocês gostarão de deixar os aparelhos de lado por um tempo e experimentar música e nosso amor mútuo por ela pessoalmente", diz um trecho do comunicado. Artistas como Alicia Keys, The Lumineers, e Guns N' Roses já utilizaram as bolsas em seus shows.