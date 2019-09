Jack Black quer conhecer baixista brasileiro que transforma rock em forró

O músico, ator e comediante Jack Black compartilhou no seu perfil do Instagram um vídeo do baixista brasileiro conhecido como Júnior Bass Grovador tocando uma versão da música Smells Like Teen Spirit em forró. No post, escreveu que está vindo ao Rio de Janeiro para o Rock in Rio e pediu ajuda para entrar em contato com Júnior.

Conhecido como o baixista dançarino e pelo bordão 'E aí, galera alto astral', o músico faz sucesso nas redes sociais e já participou do programa Eliana, do Legendários, Encontro com Fátima Bernardes e do Programa do Ratinho. Um vídeo publicado no canal do Youtube do S Music Estúdios mostra o baixista tocando a música The Final Countdown da banda Europe também na versão forró e já ultrapassou 1 milhão de visualizações.

Junto a Kyle Gass, Jack Black forma a banda Tenacious D, que se apresenta no Palco Mundo do festival no dia 28 de setembro antes de Weezer e Foo Fighters.