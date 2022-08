J-Hope, do BTS, faz história no Lollapalooza 2022, em Chicago

A estrela do K-Pop J-Hope do BTS fez história no domingo, 31, como o primeiro artista sul-coreano a encabeçar um grande festival de música nos Estados Unidos, encerrando o fim de semana anual do Lollapalooza em Chicago.

A estrela pareceu sair dramaticamente de uma caixa ao subir ao palco no Grant Park de Chicago e foi saudada por gritos de um mar de fãs.

O público rimou e cantou músicas do novo álbum solo de J-Hope, bem como clássicos de sua antiga banda BTS.

J-Hope também enviou uma mensagem especial ao público sul-coreano, e se juntou à cantora Becky G para apresentar sua colaboração Chicken Noodle Soup.

Esta edição do Lollapalooza também viu a estreia do Tomorrow X Together, outra boy band sul-coreana que está sob o mesmo selo do BTS.

"Esses artistas desenvolveram grandes habilidades de comunicação. Seu público global fala diferentes idiomas, mas tem uma paixão intensa por sua música", disse o fundador do Lollapalooza, Perry Farrell, em junho.

A apresentação de J-Hope no palco principal ocorreu mais de um mês depois que os sete membros do BTS - um dos grupos mais populares do mundo - anunciaram que estavam dando uma pausa no grupo para se concentrar em atividades solo.